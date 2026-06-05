No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), a educação ambiental ganha cada vez mais espaço dentro das estratégias corporativas. Mais do que reduzir impactos ambientais, empresas têm apostado em iniciativas de conscientização, inovação e engajamento para fortalecer sua agenda de sustentabilidade e contribuir para a formação de uma cultura ambiental mais ampla.

É o caso do Grupo L’Oréal no Brasil, que vem ampliando investimentos em projetos que conectam ciência, biodiversidade, economia circular e mobilização social. A companhia defende que o setor privado pode desempenhar um papel relevante na construção de uma sociedade mais consciente diante dos desafios climáticos. “A educação ambiental precisa acontecer onde as pessoas vivem, trabalham e tomam decisões diariamente”, afirma Helen Pedroso, diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos do Grupo L’Oréal no Brasil.

A estratégia também está alinhada a metas de sustentabilidade da companhia. Desde 2022, todas as operações da L’Oréal no Brasil utilizam energia proveniente de fontes 100% renováveis. Outro destaque é o projeto desenvolvido em parceria com a Gás Verde, que utiliza biometano produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos para substituir combustíveis fósseis no transporte de produtos.

Segundo a empresa, a iniciativa evitou a emissão de mais de 3.500 toneladas de CO₂ apenas em 2025. A meta é que, até 2030, 60% dos itens comercializados pela companhia sejam transportados por veículos movidos a biometano. A economia circular também faz parte da estratégia de negócios. Atualmente, mais de 90% das embalagens plásticas PET utilizadas pela companhia no Brasil são produzidas com PET-PCR, material reciclado proveniente do pós-consumo.

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Além das iniciativas operacionais, a companhia mantém fundos globais de impacto que somam mais de 345 milhões de euros destinados a projetos ligados à inovação sustentável, regeneração ambiental e desenvolvimento de soluções climáticas de longo prazo.

Ciência, biodiversidade e engajamento social

A atuação empresarial também avança na promoção da educação ambiental por meio de projetos de pesquisa e preservação. Entre as iniciativas está o Projeto Ilha Viva, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que promove o estudo da fauna e da flora da Ilha do Bom Jesus, onde está localizado o Centro de Pesquisa e Inovação da L’Oréal para a América Latina.

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A companhia também apoia o projeto Orla Sem Lixo, voltado ao combate do lixo flutuante na Baía de Guanabara. A iniciativa reúne pesquisadores, pescadores artesanais e comunidades locais em ações de monitoramento ambiental, limpeza e preservação dos ecossistemas da região.

Outra frente importante está no engajamento dos colaboradores. Por meio do programa global de voluntariado Citizen Day, realizado há 17 anos no Brasil, a empresa promove ações voltadas à regeneração ambiental e à educação climática. Nas últimas três edições, mais de 64 mil pessoas foram impactadas pelas iniciativas.

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Entre os projetos apoiados está a preservação de abelhas nativas sem ferrão. Em 2025, a empresa doou dois meliponários para uma escola pública e promoveu capacitações ambientais para professores e funcionários, conhecimento que já está sendo compartilhado com mais de 220 estudantes.