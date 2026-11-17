O tom na abertura da Zoox Data Revolution 2026, evento de tecnologia que ocorre nesta terça (17), é de desmistificação em busca de escala para soluções diretas com inteligência artificial (IA) no cotidiano das empresas. Antes assunto para especialistas, as aplicações amadureceram e se tornaram mais diretas e práticas: avaliação de crédito, desempenho de equipes, vendas, investimentos, análises setoriais e até riscos regulatórios. São questões inevitáveis do cotidiano que recaem sobre o maior desafio dos tomadores de decisão, que é como manter as operações saudáveis no longo prazo.

A resposta direta apresentada pela Zoox Smart Data, empresa que organizou e promove o evento no Hotel Unique, em São Paulo, para um público de cerca de mais 1.000 empresários e gestores, é que as aplicações cruzadas de big data, IA e análise aplicada de dados evitam erros e vieses, permitindo adaptações e mudanças de curso menos traumáticas.

A adesão dos colaboradores à agenda tecnológica é fundamental. “Ao longo da minha trajetória, aprendi que tomar decisões difíceis faz parte de liderar. Muitas vezes, isso significa abrir mão de alguém que é bom profissionalmente, mas que não está alinhado, atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Nem sempre é fácil, mas entender que as pessoas precisam estar comprometidas com o mesmo propósito é fundamental”, afirmou Guilherme Benchimol, fundador e chairman da XP Inc, na palestra sobre como a cultura faz empresas durarem.

A própria jornada da Zoox mostra que o foco nos negócios pode mudar, sem que uma organização desacelere sua vocação, neste caso, a tecnológica. “Começamos como uma empresa de wi-fi para hotéis. Tudo o que planejamos no passado está se realizando agora. É muito gratificante alcançar esse patamar e concretizar o que antes estava no papel”, afirmou o CEO da Zoox, Rafael Albuquerque, em sua apresentação de abertura.

Ao longo do evento são apresentados cases, desafios – práticos e conceituais – e como é jornada de aprendizado das big techs no ganho de escala das diferentes categorias de IA.