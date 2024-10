Commodities pressiona bolsa, mas possível ‘alívio fiscal’ ameniza queda

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em queda nesta terça-feira, 15, acompanhando o movimento de baixa das principais bolsas globais, impactadas pela desvalorização das commodities. Às 11h35, o índice recuava para 130,9 mil pontos, enquanto o dólar registrava uma alta expressiva, sendo negociado a R$ 5,64.

A forte queda de mais de 4% no preço do petróleo afeta diretamente as ações das empresas de energia, enquanto o minério de ferro também registra recuo, prejudicando o desempenho de gigantes como a Vale.

A Vale, em particular, enfrenta duplo impacto: além da desvalorização do minério de ferro, há grande expectativa em torno dos dados de produção da mineradora, que serão divulgados após o fechamento do mercado. A cautela dos investidores reflete a incerteza sobre os números, que podem influenciar significativamente o desempenho da companhia e, consequentemente, do próprio índice.

No cenário doméstico, porém, o Ibovespa encontra algum alívio. Rumores de que o governo estaria preparando medidas para conter os gastos obrigatórios ajudam a atenuar as pressões sobre o índice.