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Comércio prepara ofensiva no Senado para tentar reduzir CBS de 11,3%

Entidades lançarão manifesto nesta quinta-feira para ampliar a transição da reforma tributária; alíquota aprovada pelo TCU também entrou na mira

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 16h42
Plenário do Senado Federal, com cadeiras vazias em primeiro plano e um homem de costas. Ao fundo, a mesa diretora e telões exibindo informações em azul e branco
Plenário do Senado (Ton Molina/Agência Senado)
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A aprovação da alíquota de 11,3% para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) pelo Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira, 28, acrescentou um novo ingrediente à mobilização que entidades do comércio preparam no Congresso Nacional. O setor pretende aproveitar a discussão sobre a implementação da reforma tributária para tentar reduzir o percentual, considerado elevado por representantes empresariais.

A ofensiva começa nesta quinta-feira, 29, com o lançamento do “Manifesto pela Segurança Jurídica”, organizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS). O documento será apresentado durante um evento com parlamentares ligados às frentes parlamentares do Comércio e Serviços (FCS) e do Empreendedorismo (FPE). A principal reivindicação das entidades é ampliar o período de transição da reforma tributária, diante de pendências técnicas e operacionais que, segundo o setor, podem provocar prejuízos às empresas.

Nos bastidores do Congresso, porém, a alíquota da CBS já entrou no radar da articulação. Um parlamentar experiente avalia que a aprovação do percentual pelo TCU não encerra a discussão. A palavra final caberá ao Senado, e é nessa etapa que representantes empresariais pretendem atuar para tentar reduzir a cobrança.

O percentual de 11,3% aprovado pelo tribunal ficou acima da estimativa de 9,21% anteriormente apresentada pelo Comitê Gestor do IBS. A CBS substituirá tributos federais sobre o consumo, como PIS e Cofins, e sua alíquota de referência deverá ser fixada pelo Senado até 15 de dezembro. A margem para alterações, entretanto, é limitada pelas regras da reforma, que determinam a preservação da arrecadação.

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No manifesto que será apresentado nesta quinta-feira, as entidades procuram deixar claro que não pretendem colocar em xeque a reforma tributária, mas mudar as condições de sua implementação. O objetivo, segundo o documento, é reduzir riscos operacionais, custos de conformidade e insegurança jurídica para os contribuintes. A preocupação é que a entrada em vigor das novas regras encontre empresas ainda despreparadas para operar o sistema.

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