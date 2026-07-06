Comércio do Brasil com os EUA tem déficit de US$ 1,5 bilhão no semestre

O Brasil acumulou déficit comercial de 1,5 bilhão de dólares com os Estados Unidos no primeiro semestre de 2026, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Entre janeiro e junho, as exportações brasileiras ao mercado americano somaram 17,4 bilhões de dólares, queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações também recuaram, mas permaneceram em patamar superior: caíram 12,5%, para 19 bilhões de dólares.

Com isso, a corrente de comércio entre os dois países, que soma exportações e importações, ficou em 36,4 bilhões de dólares no semestre, retração de 12,8% na comparação anual. O resultado ocorre em meio aos efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros em julho de 2025.

Em junho, no entanto, as vendas brasileiras ao mercado americano voltaram a crescer. As exportações para os Estados Unidos chegaram a 3,472 bilhões de dólares, alta de 3,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi a primeira alta desde julho de 2025.

A recuperação, porém, foi puxada mais pelos preços do que pelo volume vendido. Segundo o MDIC, o preço médio dos produtos exportados subiu 11%, enquanto a quantidade embarcada ainda caiu 6,6%.

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As importações de produtos americanos recuaram 12,3% em junho, para 3,471 bilhões de dólares. Com valores praticamente idênticos nas duas pontas, o Brasil registrou superávit de apenas 1 milhão de dólares no mês.

Apesar da perda de fôlego no semestre, os Estados Unidos seguem como o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Em junho, o mercado americano respondeu por 9,6% das vendas externas do Brasil, abaixo dos 11,5% registrados um ano antes.