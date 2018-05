Combustível chega aos postos do RJ, mas dura 3 horas

Os postos do Rio de Janeiro começaram a receber combustível nesta madrugada, mas em quantidade insuficiente para atender a demanda de veículos. Segundo um levantamento feito na manhã desta terça-feira pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Município do Rio de Janeiro (Sindcomb), de 30 revendedores consultados, 27 foram abastecidos.

De variadas bandeiras, os postos receberam, em média, 15 mil litros, divididos igualmente entre etanol, gasolina e diesel. Segundo o Sindcomb, essa quantidade dura no máximo 3 horas, em um local com grande procura.

O sindicato representa 400 dos 830 postos de combustível do Rio de Janeiro.