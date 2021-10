Com queda do WhatsApp, Telegram registra instabilidade

Atualizado em 4 out 2021, 18h38 - Publicado em 4 out 2021, 18h11

Por da Redação Atualizado em 4 out 2021, 18h38 - Publicado em 4 out 2021, 18h11

Desde às 13h desta segunda-feira, 4, quando o Facebook e outras redes sociais da empresa, Instagram e Whatsapp, pararam de funcionar, usuários buscam outras redes sociais para se comunicar. Com a alta demanda, os outros serviços também apresentam instabilidade. O mensageiro Telegram, principal concorrente do WhatsApp registra instabilidade durante a tarde, com lentidão na troca de mensagens.

De acordo com o portal Down Detector, houve um pico de reclamações sobre queda do aplicativo por volta das 15h, horário de Brasília. Porém, durante toda a tarde, foram detectados problemas. Além da lentidão de mensagens, usuários que baixaram o aplicativo após a queda do WhatsApp reclamam da demora na autenticação das contas. Ao se cadastrar no Telegram, é preciso informar o número do celular vinculado a conta e, para fazer a verificação, o serviço envia um SMS ao novo usuário.

O Telegram, rede muito utilizada por bolsonaristas, virou alternativa de vários outros políticos nessa segunda-feira. Pelo Twitter, rede social que não pertence ao Facebook e estava em funcionamento na tarde dessa segunda, diversos políticos como o pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT), o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta (DEM) e o ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB) divulgaram seus canais na aplicação.

O aplicativo de mensagens, além da troca direta entre os usuários, apresenta outras funções muito utilizadas por políticos e grupos bolsonaristas. Os grupos comportam até 200 mil membros. Os canais, por sua vez, servem para transmitir mensagens para grandes públicos e podem ter uma quantidade ilimitada de inscritos. Na tarde dessa segunda, a instabilidade da aplicação foi registrada pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), que utilizou a hashtag “#fimdostempos” no Twitter para repercutir a instabilidade nas outras redes sociais.

Cai também o Telegram!

Devido ao fluxo de usuários, o Twitter também apresentou lentidão durante a tarde, mas não chegou a ficar fora do ar. A rede social, inclusive, foi o canal utilizado pelo Facebook para confirmar a queda de seus produtos e também para que o próprio Twitter e o Telegram ironizassem o problema com a concorrente. “Oi literalmente todo mundo”, escreveu a conta oficial do Twitter. “Admin chegou do almoço pra acompanhar os memes, dessa vez não vou postar (imagina que trabalhão postar toda vez)”, disse a conta brasileira do Telegram no Twitter, sobre as piadas feitas com as plataformas do Facebook nas redes em funcionamento.

Queda generalizada

Até a publicação desta matéria, o Facebook não havia se pronunciado sobre o que ocasionou a paralisação das plataformas nessa segunda-feira. Ao tentar acessar o domínio das redes na internet, alguns usuários viram a mensagem “5XX Server Error”, que pode dar uma pista do erro. O aviso significa o problema está sendo ocasionado por uma falha nos servidores. Ou seja, o servidor não consegue completar a solicitação do usuário e por isso o serviço não funciona. No caso das plataformas em questão, o Whatsapp parou de enviar mensagens, enquanto o Facebook e Instagram interromperam a exibição de postagens e fotos.