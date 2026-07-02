Com o pé no acelerador
Auto Avaliar, XP e AutoBanking se unem para financiar R$ 1 bilhão em aquisição de veículos até 2027
A Auto Avaliar, empresa que assessora as concessionárias multimarcas na compra de carros usados para reposição de estoques, fechou uma parceria com a XP Investimentos e com o AutoBanking para financiar 1 bilhão de reais em aquisições de veículos até 2027. Os recursos serão captados por um fundo de investimento em direitos creditórios e serão oferecidos aos lojistas por meio da plataforma CarPago, lançada pela Auto Avaliar em maio.
Com reportagem de Bruno Andrade
Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27