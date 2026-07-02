Com o pé no acelerador

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A Auto Avaliar, em parceria com XP Investimentos e AutoBanking, anuncia um financiamento de R$ 1 bilhão para aquisição de veículos usados até 2027. A iniciativa, via fundo de direitos creditórios e plataforma CarPago, visa impulsionar o estoque de concessionárias multimarcas. Entenda como essa injeção de capital transformará o setor.

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A Auto Avaliar, empresa que assessora as concessionárias multimarcas na compra de carros usados para reposição de estoques, fechou uma parceria com a XP Investimentos e com o AutoBanking para financiar 1 bilhão de reais em aquisições de veículos até 2027. Os recursos serão captados por um fundo de investimento em direitos creditórios e serão oferecidos aos lojistas por meio da plataforma CarPago, lançada pela Auto Avaliar em maio.

Com reportagem de Bruno Andrade

Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27