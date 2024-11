Com lucro de R$ 32,6 bi no 3º tri, Petrobras pagará R$ 17,2 bi em dividendos

A Petrobras fechou o terceiro trimestre de 2024 com lucro de 32,6 bilhões de reais. O resultado é 22% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior e reverte o prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre, provocado principalmente por efeitos contábeis.

A companhia mostrou resultados financeiros no trimestre, que incluem um Ebitda de 64,4 bilhões de reais, um fluxo de caixa livre de 38 bilhões de reais e uma forte geração de caixa operacional de 62,7 bilhões de reais — um dos seis melhores resultados trimestrais da sua história.

“Apresentamos um lucro líquido expressivo no trimestre, com uma forte geração de caixa e redução tanto da dívida financeira quanto da dívida bruta. Tudo isso em um cenário desafiador, de queda no preço do petróleo brent. Além disso, no terceiro trimestre realizamos investimentos de 4,5 bilhões de dólares em projetos que garantirão o futuro da companhia. Nossos resultados mostram que estamos no caminho certo”, disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em nota divulgada pela Petrobras.

Com base nos resultados até setembro de 2024, a empresa anunciou que pagará aos seus acionistas 17,12 bilhões de reais em dividendos antecipados. Esse valor equivale a 1,3282 real por ação.

O pagamento será feito em duas partes: a primeira, de 0,6641 centavos de real por ação, será paga em 20 de fevereiro de 2025, e a segunda, com o mesmo valor, será paga em 20 de março de 2025.

Quem tiver ações da Petrobras na B3 até 23 de dezembro de 2024 ou ADRs nos Estados Unidos até 27 de dezembro de 2024 terá direito a esses dividendos.

A companhia ainda decidirá até 12 de dezembro de 2024 se o pagamento será feito como dividendos ou juros sobre capital próprio, e essa escolha será informada ao mercado.

Além disso, os valores serão ajustados pela taxa Selic até a data de cada pagamento e, caso seja feito como juros sobre capital próprio, haverá incidência de Imposto de Renda.