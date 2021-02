Com aumento de casos de Covid em janeiro, setor de serviços mostra recuo

Em todo o mundo, o setor de serviços foi o mais afetado pela Covid-19, afinal para acontecerem diversas atividades exigem atendimento ao público e contato físico, algo complicado em tempos de pandemia. Depois da forte queda no primeiro semestre de 2020, o setor vinha se recuperando no Brasil desde agosto, mas voltou a registrar uma queda importante neste início de ano. E o principal alerta que esta retração é em relação à diminuição dos empregos gerados pelo setor. De acordo com a pesquisa divulgada pela consultoria britânica IHS Markit nesta quarta-feira 3, o PMI de Serviços do Brasil em janeiro foi o menor desde agosto de 2020. No mês o índice ficou em 47 pontos, ante 51,1 em dezembro.

Quando o índice está abaixo de 50, significa que houve retração no setor. O dado está diretamente relacionado ao aumento de casos de coronavírus que geraram endurecimento das medidas de distanciamento social em diversas partes do país. Soma-se também a diminuição do poder aquisitivo dos consumidores. Com isso, o número de empregos do setor caiu com a redução de custos feita pelas empresas para conseguirem atravessar a crise. Ao mesmo tempo, as companhias tiveram de aumentar os gastos com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e materiais de higienização, o que acabou em aumento de preços ao consumidor. De acordo com o estudo, o índice de inflação dos preços alcançou a maior alta em 15 meses. Vale lembrar que o setor de serviços é o maior do PIB brasileiro, representando cerca de 70% do total.

O Índice Consolidado de Dados de Produção, média ponderada dos índices comparáveis para o setor industrial e o de serviços, ficou em 48,9 em janeiro, ante 53,5 em dezembro. Com a diminuição da demanda, houve uma queda no índice de emprego para prestadores de serviços e nos números da folha de pagamento. “As empresas se tornaram cada vez mais propensas a reduzir despesas operacionais frente à demanda fraca dos clientes e à crescente pressão sobre as margens, consequência dos aumentos acentuados nos custos. O índice de redução de postos de trabalho observado em janeiro foi modesto, mas a situação pode piorar se a queda em novos negócios não se mostrar temporária”, diz Pollyanna De Lima,

Diretora Associada de Economia na IHS Markit.

Um dos pontos que chama mais atenção no estudo é o impacto que a ineficiência da vacinação no Brasil, agravada pela sua politização, pode causar na criação de empregos no país. Ainda não é possível saber com exatidão o impacto das novas medidas de distanciamento nos postos de trabalho do país, mas a pesquisa PMI dá sinais claros de que os empregos foram afetados e houve queda de renda da população. Neste cenário, a discussão sobre a retomada do auxílio emergencial ou outro programa de proteção de renda, ganha relevância. Discutida por parlamentares como sendo uma saída para um novo momento de crise, a proposta não é bem vista pelo mercado financeiro devido ao risco fiscal. O desafio é saber até que ponto o benefício conseguirá ser aprovado sem estrangular ainda mais os gastos do país.