Coca-Cola está de olho em mercado de bebidas com infusão de maconha

A Coca-Cola informou nesta segunda-feira que monitora de perto o crescimento do mercado de bebidas com infusão de maconha. Grandes nomes corporativos têm entrado na indústria da maconha desde que o Canadá aprovou o uso recreativo, vendo o país como uma base de testes e produção até que ocorram mudanças na Lei Federal dos Estados Unidos.

“A entrada em um mercado canadense legalizado permite que as empresas desenvolvam e construam uma marca sem infringir nenhuma lei”, disse Bruce Campbell, gerente de portfólio na Stonecastle Investiment Management, que investe em produtos de maconha.

A empresa respondeu a informações da mídia de que a maior fabricante de bebidas do mundo estava em conversas com a canadense Aurora Cannabis. Os produtos da potencial parceria, relatada pela emissora financeira canadense BNN Bloomberg, poderiam ajudar os esforços da Coca-Cola para superar a fraca demanda por refrigerantes com alto teor de açúcar, diversificando-se para bebidas saudáveis e a base de café.

“Embora existam oportunidades em certos Estados dos EUA para a Coca-Cola desenvolver e vender um produto, isso colocaria em risco suas relações bancárias”, disse Bruce Campbell.

Em declarações separadas, a Coca-Cola e a Aurora disseram que estavam interessadas em bebidas com infusão de canabidiol, mas não comentariam nenhuma especulação de mercado. As empresas provavelmente desenvolveriam bebidas que aliviam inflamações, dores e cólicas, disse a BNN, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O movimento tornaria Coca-Cola a primeira grande fabricante de bebidas não alcoólicas a entrar no mercado de produtos a base de cannabis, após anúncios da Constellation Brands, fabricante da cerveja Corona, e da Molson Coors Brewing.

A maior fabricante de bebidas alcoólicas do mundo, a Diageo, também está negociando com pelo menos três produtores canadenses de cannabis, considerando um possível investimento.

As vendas em mercados legalizados dos Estados Unidos devem quase triplicar para 16 bilhões de dólares até 2020, ante 5,4 bilhões de dólares em 2015, de acordo com a pesquisadora de mercado Euromonitor International, e a Constellation disse que a cannabis poderia gerar globalmente 200 bilhões de dólares em 15 anos.