CME aceitará yuan como colateral para negociar futuros

Por Álvaro Campos

Cingapura – A Chicago Mercantile Exchange (CME) anunciou hoje que vai aceitar yuans como colateral para todos os produtos futuros negociados em suas plataformas. A operadora da bolsa afirmou que o HSBC Hong Kong será seu primeiro custodiante de compensação no Extremo Oriente.

Isso significa que os clientes da CME poderão manter o yuan negociado no exterior no HSBC e usar esses depósitos como colateral para a negociação de contratos futuros. “Com o crescimento dos nossos negócios na Ásia, estamos procurando formas de fornecer serviços que atendam às necessidades da nossa base de clientes cada vez mais diversificada”, disse Kim Taylor, presidente da CME Clearing.

A medida é o mais recente esforço da operadora da bolsa, que tem uma forte participação no mercado de futuros de commodities, para expandir sua presença nos mercados em yuan, que têm um giro estimado em US$ 4 trilhões por dia. As informações são da Dow Jones.