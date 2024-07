ClickBus e Accor selam parceria para oferta de descontos

A ClickBus, a plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, firmou parceira com a rede hoteleira Accor. Os clientes da Clickbus terão descontos de até 25% em diárias de hotéis, anunciadas, pela ALL, programa de fidelidade e plataforma de reservas da Accor e clientes da Accor, associados ao programa ALL, terão desconto de 10% na compra de passagens pela ClickBus.

A rede Accor conta com hotéis das marcas Pullman, Grand Mercure, Novotel, Mercure e família ibis. Os descontos e reservas são válidos até 31 de dezembro de 2024. “Essa parceria oferece aos viajantes a opção de garantir custo-benefício em suas viagens e hospedagens, reforçando o compromisso do ALL em proporcionar as melhores experiências e ofertas aos seus clientes”, declarou em nota Flávio Gordiano, diretor de Loyalty, Subscription and Partnership da Accor Américas. Para Elbert Leonardo, vice presidente comercial da ClickBus, a parceria reforça o compromisso da marca em incentivar o turismo no Brasil por meio de soluções pioneiras.