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Na Black Friday, consumidores das classes C e D recorrem a empréstimos para trocar itens essenciais quebrados, como celulares e geladeiras. Pesquisa da Supersim revela que 83% usaram bens com defeito no último ano por falta de verba e alerta para o risco de endividamento com juros altos.

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Um levantamento da fintech Supersim aponta que a Black Friday é o período do ano em que as classes C e D aproveitam os descontos da data para substituir bens essenciais danificados, como celulares, geladeiras e colchões. De acordo com o estudo, 83% dos entrevistados passaram o último ano usando algum item quebrado ou com defeito por falta de orçamento. Esse índice sobe para 87% entre as famílias com renda de um a dois salários mínimos.

Para viabilizar essas compras neste mês, o empréstimo surge como o meio de pagamento mais pretendido (38% dos casos), superando até mesmo o uso do 13º salário (18%). Nesse contexto, os consumidores acabam priorizando o valor das parcelas que cabem na renda mensal em detrimento da análise dos juros totais da operação.

Diante desse cenário, o levantamento alerta que o comprador precisa avaliar o custo efetivo do crédito para que a troca de um item doméstico não se transforme em endividamento nos meses seguintes.

Nesta Black Friday de 2026, entre os entrevistados, 56% planejam gastar entre 1.001 reais e 4.000 reais na compra prioritária. A pesquisa reuniu 1.406 respostas, predominantemente de mulheres (59%), pessoas de 35 a 39 anos (76%) e famílias com renda de até três salários mínimos (69%). A coleta de dados, por meio de questionário online, ocorreu entre 20 e 27 de outubro.