Classes C e D usam Black Friday para trocar itens quebrados e recorrem a empréstimo
Estudo da Supersim mostra que 83% passaram o último ano com algum bem essencial danificado; crédito aparece como principal meio de pagamento
Um levantamento da fintech Supersim aponta que a Black Friday é o período do ano em que as classes C e D aproveitam os descontos da data para substituir bens essenciais danificados, como celulares, geladeiras e colchões. De acordo com o estudo, 83% dos entrevistados passaram o último ano usando algum item quebrado ou com defeito por falta de orçamento. Esse índice sobe para 87% entre as famílias com renda de um a dois salários mínimos.
Para viabilizar essas compras neste mês, o empréstimo surge como o meio de pagamento mais pretendido (38% dos casos), superando até mesmo o uso do 13º salário (18%). Nesse contexto, os consumidores acabam priorizando o valor das parcelas que cabem na renda mensal em detrimento da análise dos juros totais da operação.
Diante desse cenário, o levantamento alerta que o comprador precisa avaliar o custo efetivo do crédito para que a troca de um item doméstico não se transforme em endividamento nos meses seguintes.
Nesta Black Friday de 2026, entre os entrevistados, 56% planejam gastar entre 1.001 reais e 4.000 reais na compra prioritária. A pesquisa reuniu 1.406 respostas, predominantemente de mulheres (59%), pessoas de 35 a 39 anos (76%) e famílias com renda de até três salários mínimos (69%). A coleta de dados, por meio de questionário online, ocorreu entre 20 e 27 de outubro.