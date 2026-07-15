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Economia

Por que, mesmo crescendo, a China decepciona o mercado

Queda no consumo e crise imobiliária

Por Veruska Costa Donato 15 jul 2026, 11h37 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h18
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A economia chinesa cresceu, mas em ritmo menor do que o esperado. O Produto Interno Bruto (PIB) avançou 4,3% no segundo trimestre, o desempenho mais fraco dos últimos três anos e abaixo da meta estipulada pelo governo, entre 4,5% e 5%.

Mesmo assim, por se tratar da segunda maior economia do mundo, o resultado ainda representa um volume expressivo de geração de renda e negócios.

Economia em ‘duas velocidades’

Quem ajuda a explicar esse cenário é Theo Paul Santana, especialista que vive na China e criador do canal Destino China. Segundo ele, o país vive uma economia em “duas velocidades”.

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De um lado está a indústria, impulsionada pelas exportações, que segue acelerada. Do outro, o consumo interno ainda enfrenta dificuldades para reagir. “A China continua extremamente forte para produzir e vender para o mundo”, resumiu.

Indústria competitiva

Os números reforçam essa avaliação. Em junho, as exportações chinesas cresceram 27%, movimentando cerca de US$ 412 bilhões. O setor automotivo é um dos destaques, com mais de 1 milhão de veículos embarcados em apenas um mês.

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Para Theo, a indústria mantém o país competitivo no comércio internacional, mesmo diante de um ambiente econômico mais desafiador.

Queda no consumo

A explicação para o PIB abaixo da meta está justamente no comportamento do consumidor. Theo compara a economia chinesa a “um carro com motor muito forte, mas com uma das rodas travadas”.

Crise imobiliária

Segundo ele, a crise no mercado imobiliário reduziu a confiança das famílias. “O consumidor chinês está inseguro para gastar, principalmente por causa da crise imobiliária, da queda das vendas dos imóveis e das incertezas sobre emprego e renda”, afirmou.

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Novo modelo de crescimento

Na avaliação do especialista, a China atravessa o fim de um ciclo baseado na construção civil e tenta consolidar um novo modelo de crescimento sustentado pela tecnologia, inovação e fortalecimento do mercado interno.

A transição, porém, exige tempo e ajuda a explicar por que o consumo doméstico ainda não acompanha o desempenho das exportações.

E o Brasil ?

Para o Brasil, esse movimento abre oportunidades, mas também exige estratégia. Theo avalia que, diante da desaceleração interna, empresas chinesas tendem a buscar novos mercados, ampliando a oferta de produtos e tecnologias, como carros elétricos e painéis solares, a preços mais competitivos.

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O alerta, segundo ele, é que o país aproveite essa aproximação para ampliar a pauta comercial. “O Brasil tem que aproveitar essas relações e não apenas sair vendendo matéria-prima. A gente também tem que oferecer tecnologia e buscar vender produtos brasileiros”, concluiu.

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