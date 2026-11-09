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China adia tarifas contra os EUA e prolonga acordo comercial até janeiro

Pequim mantém suspensa cobrança adicional de 24% sobre produtos americanos; Trump e Xi Jinping devem se reunir na próxima semana

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h37 | Atualizado em 9 nov 2026, 15h37
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao líder chinês, Xi Jinping, na Casa Branca.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ao líder chinês, Xi Jinping, na Casa Branca. (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)
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China adia tarifas contra os EUA e prolonga acordo comercial até janeiro Priorize VEJA no Google

A China anunciou nesta segunda-feira (9) que manterá suspensas por mais dois meses tarifas e restrições comerciais contra os Estados Unidos, prolongando até 10 de janeiro de 2027 a trégua entre as duas maiores economias do mundo.

A decisão evita uma nova escalada de medidas protecionistas às vésperas de um encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

O governo chinês continuará sem aplicar uma tarifa adicional de 24% sobre mercadorias americanas, mas preservará uma cobrança de 10% sobre essas importações. A suspensão entrará em vigor na terça-feira (10), quando terminaria o prazo do entendimento anterior.

A prorrogação também alcança controles de exportação de minerais críticos, sanções contra empresas dos Estados Unidos e taxas portuárias especiais sobre embarcações ligadas ao país.

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O anúncio dá mais tempo às negociações iniciadas após o encontro de Trump e Xi em Washington, em setembro.

Na ocasião, os dois governos discutiram um pacote de reduções tarifárias recíprocas estimado em US$ 60 bilhões, que ainda não foi concluído.

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A proposta inclui aproximadamente US$ 17 bilhões em produtos agrícolas americanos, entre eles soja, milho e carnes.

A ampliação das compras chinesas é uma das prioridades de Washington, que busca reduzir seu déficit comercial com Pequim.

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Apesar da extensão do acordo, permanecem divergências sobre o acesso a matérias-primas estratégicas, a política industrial chinesa e as restrições americanas à exportação de tecnologias avançadas.

Na sexta-feira (6), representantes do governo Trump cobraram da China o cumprimento de compromissos assumidos anteriormente, sobretudo no fornecimento de terras raras e outros produtos considerados essenciais para a indústria.

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Os minerais críticos são utilizados na fabricação de semicondutores, veículos elétricos, equipamentos militares e sistemas de energia renovável. A posição dominante da China no processamento de diversos desses materiais tornou-se um instrumento importante nas negociações com os Estados Unidos.

Empresas americanas continuam beneficiadas por suspensão de sanções

O Ministério do Comércio chinês informou que manterá suspensas, até janeiro, medidas restritivas contra 27 empresas americanas.

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Desse total, 11 haviam sido incluídas em uma lista de entidades consideradas não confiáveis por Pequim. Outras 16 estavam sujeitas a controles de exportação de produtos com aplicações civis e militares.

Parte das sanções havia sido adotada em resposta à cooperação tecnológica e militar de companhias americanas com Taiwan, território autônomo reivindicado pela China.

A suspensão permite que determinadas operações comerciais continuem sujeitas à análise e à autorização das autoridades chinesas, sem a aplicação automática das proibições anteriores.

Pequim também prorrogou por dois meses a suspensão de medidas contra cinco subsidiárias da sul-coreana Hanwha Ocean ligadas a atividades nos Estados Unidos.

No setor marítimo, o governo chinês decidiu manter interrompida a cobrança de tarifas portuárias especiais sobre navios vinculados aos americanos.

Também permanecerá suspensa uma investigação sobre riscos à segurança da cadeia de fornecimento de transporte marítimo e construção naval.

As medidas fazem parte de uma disputa mais ampla pelo domínio de setores estratégicos, que inclui a fabricação de navios, o fornecimento de componentes industriais e o controle de tecnologias avançadas.

Disputa por tecnologia e agricultura mantém incertezas

A trégua reduz o risco de uma nova rodada imediata de retaliações, mas não elimina as barreiras comerciais existentes entre os dois países.

Os Estados Unidos continuam aplicando tarifas sobre diferentes categorias de produtos chineses, enquanto Pequim mantém restrições e mecanismos de controle sobre determinadas exportações.

O governo chinês afirmou que acompanhará as próximas decisões de Washington e poderá modificar suas medidas em resposta a eventuais mudanças na política comercial americana.

Uma das preocupações de Pequim envolve a possibilidade de os Estados Unidos substituírem tarifas contestadas judicialmente por novas cobranças fundamentadas na Seção 301 da legislação comercial americana, utilizada para investigar e responder a práticas consideradas desleais.

A disputa também tem efeitos sobre outros países exportadores. O Brasil, por exemplo, concorre com os Estados Unidos no fornecimento de soja à China e pode ser afetado por eventuais compromissos de ampliação das compras chinesas de produtos agrícolas americanos.

A dimensão desse impacto dependerá dos volumes efetivamente negociados, dos preços internacionais e das condições de competitividade de cada fornecedor.

Trump e Xi devem voltar a se encontrar durante a reunião de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), prevista para a próxima semana, na China.

O encontro poderá abrir caminho para um entendimento mais duradouro, mas as negociações ainda enfrentam obstáculos relacionados à tecnologia, à segurança nacional e ao comércio agrícola.

Por enquanto, a decisão de Pequim representa uma extensão da trégua, e não o encerramento da guerra comercial entre as duas potências.

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