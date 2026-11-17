O financiamento da própria cadeia de negócios pode ser uma peça importante para explicar a crise financeira da Chilli Beans. Uma pessoa com conhecimento da operação relatou ao Radar Econômico que a concessão de crédito a fornecedores pela companhia acabou gerando inadimplência e contribuindo para suas dificuldades. O modelo de financiamento da rede, no entanto, continua no centro da estratégia da empresa fundada por Caito Maia. Depois de pedir recuperação extrajudicial para renegociar cerca de 329 milhões de reais em dívidas, a Chilli Beans aposta em novas soluções financeiras para recuperar a capacidade de compra dos franqueados e reanimar as vendas.

A relação da Chilli Beans com o financiamento de sua cadeia vem de longe. Em abril de 2025, o BNDES aprovou uma linha de 30 milhões de reais para a Luz Franquias, empresa do grupo, destinada a financiar capital de giro de franqueados e outras pequenas e médias empresas ligadas à operação. Nessa modalidade, a companhia atua como empresa âncora, contratando o financiamento e repassando os recursos aos participantes da cadeia produtiva. A estrutura pode oferecer crédito mais barato aos beneficiários, mas também concentra responsabilidades financeiras na empresa que contrata a operação. Não há confirmação pública de quanto desse limite foi efetivamente utilizado nem de eventuais perdas associadas a esses repasses.

Os riscos dessa interdependência aparecem no próprio pedido de recuperação extrajudicial. Entre as obrigações abrangidas pelo plano estão aproximadamente 27,2 milhões de reais em avais concedidos por empresas da Chilli Beans para garantir dívidas de franqueados. Parte dessas garantias pode ter natureza contingente, mas sua presença na reestruturação evidencia a exposição financeira da franqueadora ao endividamento de seus parceiros. A inadimplência dos franqueados é, inclusive, um dos fatores apontados pela companhia para explicar a crise. O faturamento bruto das empresas incluídas no pedido caiu 29,9% nos primeiros nove meses deste ano.

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A ironia é que o crédito também se tornou uma das principais apostas para sair do aperto. Em parceria com a fintech Robbin, a rede oferece o ChilliCred, plataforma que permite a empresas financiar compras, parcelar boletos e pagar fornecedores por meio de operações de crédito. Outra iniciativa é o ChilliPay, desenvolvido com a Zoop, que utiliza dados de vendas das lojas para facilitar a concessão de financiamento aos franqueados. A proposta é permitir que os estabelecimentos voltem a comprar mercadorias, recomponham estoques e mantenham o funcionamento da rede.

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A dimensão do problema foi reconhecida pelo próprio Caito Maia. Em evento realizado pela Zoop, o empresário afirmou que 15% dos franqueados estavam sem crédito para comprar produtos da Chilli Beans. O ChilliPay busca contornar essa restrição utilizando o movimento financeiro das lojas como referência para a concessão de limites de até 30% das vendas. O desafio é que, sem financiamento, os franqueados compram menos da franqueadora, prejudicando a receita justamente quando a companhia mais precisa recuperar seu caixa.

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Há, contudo, uma diferença relevante entre as estruturas antigas e as novas parcerias: a participação de instituições financeiras e fintechs pode alterar a distribuição dos riscos de inadimplência. Não está demonstrado que a Chilli Beans assuma nas novas operações a mesma exposição de mecanismos anteriores. Ainda assim, o movimento revela um dos dilemas da recuperação da companhia: para voltar a crescer, a rede precisa restabelecer o acesso ao crédito de parceiros cuja fragilidade financeira já contribuiu para agravar suas dificuldades.