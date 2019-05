Centauro entra na disputa e faz oferta por Netshoes de R$ 352 mi

O grupo SBF, dono da rede Centauro, anunciou nesta quinta-feira, 23, em fato relevante ao mercado, uma proposta concorrente para a aquisição da Netshoes, o que pode furar o negócio da empresa de comércio eletrônico especializada em artigos esportivos com a Magazine Luiza.

Segundo a SBF, foi realizada uma reunião entre os diretores na quarta-feira, 22, que decidiu pela proposta. De acordo com o comunicado, entre os motivos para a oferta está o plano de crescimento da empresa em plataformas digitais, setor em que a Netshoes atua. Procurada por VEJA, a Magazine Luiza e a Netshoes disseram que não vão se pronunciar sobre a oferta do SBF.

A proposta é de 2,80 dólares por ação, totalizando 87 milhões de dólares (352,4 milhões de reais). O valor é superior ao que tinha sido proposto pela Magazine Luiza, de 2,00 dólares por ação, cerca de 62 milhões de dólares (251,1 milhões de reais).

A proposta da Magazine Luiza, no entanto, já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) também nesta quinta-feira. Apesar disso, o negócio ainda não está fechado totalmente. Cabe a uma reunião de acionistas da Netshoes no dia 30 de maio aprovar ou não a venda. Segundo o comunicado do SBF, como a compra ainda não foi aprovada, novas propostas ainda poderiam ser feitas, obrigando os acionistas à avaliá-la.

Caso os acionistas decidam pela proposta da SBF, o processo de compra começaria do zero, necessitando, por exemplo, de uma nova aprovação pelo Cade.