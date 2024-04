Cenário externo explica ‘dois terços’ da alta do dólar, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que a escalada da cotação do dólar no Brasil tem, em grande parte, motivos externos. Nesta terça, a moeda americana chegou a bater 5,281 reais, o maior valor em mais de um ano, e era vendida a 5,26 reais por volta das 16h15.

Segundo o ministro, “dois terços” dos motivos que pressionam a moeda americana vem do exterior: a expectativa de um adiamento do corte de juros nos EUA e tensões no Oriente Médio após o ataque de Irã a Israel. Na véspera, o governo alterou as metas fiscais para o próximo ano, o que, segundo o ministro, “pode ser melhor explicado” para evitar reações ruins do mercado.

“Eu estou acompanhando, evidentemente, junto ao Tesouro e ao Banco Central o que está acontecendo. Está havendo uma reprecificação de ativos no mundo inteiro. Hoje, por exemplo, o peso mexicano está sofrendo mais do que o real brasileiro. Indonésia também”, disse a jornalistas em Washington, capital dos Estados Unido, onde participará de encontros do FMI, Banco Mundial e G20.

O ministro caracterizou o momento atual como uma “turbulência semanal” e lembrou que no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o dólar chegou a bater 6 reais. “É um momento tenso. O lado externo não está ajudando. O lado interno nós estamos corrigindo com diálogo no Executivo, no Legislativo. Já que a questão está mais delicada, vamos fazer neste momento um momento de repensar a estratégia e redefinir o papel de cada um para reestabilizar as expectativas”, afirmou.

Segundo o ministro, o ‘terço’ doméstico que ajuda na alta da moeda, revisão da meta fiscal, deve ser acomodado nas próximas semanas, mas para isso é necessário que o governo acerte a comunicação sobre os próximos passos das contas públicas do país. “Nós estabelecemos uma trajetória que é consistente com o equilíbrio da dívida pública, mas factível à luz dos movimentos do Congresso Nacional nesses 15 meses, quase 16 meses que nós estamos à frente do governo. Sopesando as forças que estão envolvidas para nós passarmos para a sociedade, para os investidores, uma trajetória que parece mais consistente do que aquela que foi anunciada em março do ano passado”, disse. “ O que está acontecendo hoje é recado para o Executivo, é recado para o Legislativo, é recado para o Judiciário, é recado para a Fazenda, é recado para o Planejamento, é recado para o Banco Central. Vamos entender e reposicionar”, completou.