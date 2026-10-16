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Celular poderá usar rede de outra operadora nas estradas; entenda

Aparelho poderá usar a rede de outra operadora quando a sua não tiver cobertura

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 15h20 | Atualizado em 16 out 2026, 15h34
Rodovia: as concessões previstas para 2026 aquecerão as emissões de debêntures incentivadas
Rodovia federal no Brasil; plano do governo prevê ampliar a cobertura de telefonia móvel nas estradas (Danilo Verpa/Folhapress/.)
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Celular poderá usar rede de outra operadora nas estradas; entenda Priorize VEJA no Google

O governo anunciou um plano para ampliar a cobertura de celular nas rodovias brasileiras.

Uma das medidas é tornar obrigatório o roaming entre operadoras: quando a rede da empresa do cliente não estiver disponível, o aparelho poderá usar a de outra companhia que tenha sinal naquele trecho.

A proposta busca ampliar a cobertura das rodovias federais de 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros até 2030.

Segundo o governo, cerca de 13 mil quilômetros poderão ser atendidos com o compartilhamento de redes. O plano também prevê ampliar o sinal em rodovias estaduais.

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O que muda para o motorista

O roaming permite que o celular use a rede de uma operadora parceira sem que o cliente troque de número ou de plano.

A proposta da Anatel prevê que o aparelho se conecte automaticamente à rede disponível, inclusive em trechos em que a operadora do usuário não tenha cobertura própria.

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A mudança pode ajudar em chamadas, acesso a mapas e comunicação de acidentes ou interdições.

O sinal continuará sujeito às condições do plano contratado.

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A proposta da Anatel prevê que o cliente seja cobrado conforme as regras de sua própria operadora. Muitos planos já incluem roaming nacional sem custo adicional, mas as condições variam.

Onde o roaming não resolve

O compartilhamento só funciona quando ao menos uma operadora tem sinal na região. Em trechos sem cobertura de nenhuma empresa, será necessário instalar antenas e outros equipamentos.

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O plano prevê combinar o roaming com novas estruturas e investimentos já associados a contratos de concessão e obrigações regulatórias.

O governo espera concentrar parte da expansão em 2027, com prioridade para estradas de maior tráfego e trechos com mais acidentes. Entre as vias citadas estão a BR-101, a BR-230 e a BR-232.

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Quando começa a valer

O anúncio não significa que o serviço já esteja disponível em todas as estradas. A Anatel ainda precisa concluir a revisão das regras de roaming para rodovias, e a ANTT deve regulamentar a implantação da infraestrutura nas estradas federais concedidas.

Depois da publicação desse regulamento, as concessionárias terão 180 dias para apresentar planos de conectividade, com metas por trecho, cronograma e previsão de investimentos.

Esse prazo é para entregar os planos, não para concluir a instalação da rede.

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