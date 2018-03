Celular explode no bolso de comerciante e queima glúteos e mão

Um comerciante de Santos, no litoral sul de São Paulo, sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus no glúteos e mãos após seu celular explodir. Victor Alexandre de Oliveira carregava o aparelho no bolso traseiro da bermuda enquanto fazia compras em um supermercado com a mãe.

“Não acreditei que era o celular que tinha explodido. Parecia que alguém tinha jogado uma bomba nas minhas costas”, disse Oliveira a VEJA.

Ele foi levado de ambulância para a Santa Casa de Santos. Segundo o hospital, o paciente recebeu alta após ser medicado e receber curativos.

Oliveira diz que queimou a mão quando tentou pegar o celular logo após a explosão. Segundo ele, o aparelho que explodiu é um Moto G4, da Motorola.

Procurada, a Motorola informou que não poderia comentar o incidente até falar com o consumidor.