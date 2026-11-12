Caso Nvidia expõe riscos de conflitos de interesses no comando das empresas

A saída de Jensen Huang do comando da Nvidia, anunciada nesta quinta-feira, 12, após revelações sobre seus relacionamentos pessoais, coloca em discussão os limites entre a vida privada de um executivo e suas responsabilidades à frente de uma empresa. No Brasil, vínculos afetivos que interfiram em contratações, negociações ou acesso a informações podem exigir comunicação interna e afastamento de decisões. Para administradores de sociedades por ações, há também obrigações previstas em lei.

O compliance, conjunto de mecanismos destinados a assegurar o cumprimento de leis e regras internas, deve prevenir situações nas quais interesses particulares comprometam os da organização. A existência de um relacionamento, por si só, não permite concluir que houve uma infração. É necessário examinar as políticas aplicáveis, a posição dos envolvidos e as decisões afetadas.

“No que diz respeito às melhores práticas de governança, a melhor abordagem, sem dúvida, é aquela que trata o conflito de interesses como uma questão de risco”, afirma Fabiano Jantalia, sócio-fundador do Jantalia Advogados e especialista em compliance financeiro.

Huang deixou a presidência executiva e o conselho de administração da fabricante de chips. A diretora financeira Colette Kress assumiu interinamente. A saída ocorreu após reportagens sobre um relacionamento com uma empresária suspeita, por autoridades americanas, de atuar para a inteligência chinesa. Também surgiram relatos de envolvimento com uma executiva subordinada a ele. Essas suspeitas e relatos não equivalem à comprovação de espionagem ou de compartilhamento de informações da companhia.

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Quando o relacionamento afeta uma decisão

A Lei das Sociedades por Ações proíbe que um administrador participe de operações ou deliberações nas quais tenha interesse conflitante com o da companhia. Ele deve comunicar seu impedimento aos demais administradores e registrar em ata a natureza e a extensão desse interesse.

Nas políticas internas, a comunicação de vínculos pessoais permite avaliar a necessidade de mudar uma relação de subordinação ou transferir determinada decisão a outra instância. Os procedimentos variam entre empresas, mas precisam identificar quem recebe a informação e quem tem independência para analisá-la.

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“O objetivo é, no mínimo, deixar clara a fronteira entre uma decisão efetivamente técnica e outra que possa estar sendo motivada por razões pessoais, emocionais ou de qualquer outra natureza”, afirma Jantalia.

O risco pode surgir, por exemplo, quando um executivo decide sobre a contratação, a remuneração ou a promoção de alguém com quem mantém vínculo afetivo ou familiar. Também pode alcançar a escolha de fornecedores e parceiros comerciais. A análise envolve a influência exercida sobre o processo, e não apenas a existência formal de uma relação de chefia.

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As regras precisam alcançar o presidente

A posição do envolvido altera o desafio de fiscalização. Se a denúncia diz respeito ao principal executivo, uma apuração subordinada a ele pode ter sua independência comprometida. O desenho de governança precisa prever uma instância com autoridade para examinar a conduta da alta administração.

“O executivo precisa informar esses relacionamentos aos órgãos internos competentes, como o comitê de auditoria e o conselho de administração, entre outros”, afirma Jantalia.

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A regulamentação brasileira dos programas de integridade inclui expressamente o comprometimento da alta direção e dos conselhos entre os critérios de avaliação. Também prevê padrões de conduta aplicáveis a empregados e administradores, independentemente do cargo ou da função. Portanto, a dificuldade de fiscalizar o topo representa um problema de aplicação dos controles, e não uma exclusão prevista nas regras.

A separação entre quem dirige a operação e quem preside o conselho também não é apenas uma recomendação voluntária em todos os casos. No Novo Mercado, segmento da B3 com exigências adicionais de governança, os cargos de presidente do conselho e de diretor-presidente não podem ser ocupados pela mesma pessoa.

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Infração interna e responsabilidade legal

As consequências dependem da conduta identificada. O descumprimento de uma política de declaração de conflitos pode gerar medidas internas. Já uma violação dos deveres legais de um administrador pode resultar em responsabilização perante a companhia e, no caso de empresas abertas, em apuração pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

“Isso ocorre quando a falha no dever de diligência e de informação deixa de ser uma questão de interesse apenas da empresa e passa a envolver também o interesse do mercado, principalmente quando se trata de companhias abertas”, afirma Jantalia.

O dever de divulgar informações ao mercado tem um critério específico. A Resolução CVM 44 considera relevantes acontecimentos relacionados aos negócios que possam influenciar de maneira significativa a cotação dos valores mobiliários, as decisões de investimento ou o exercício de direitos dos investidores. Isso não cria uma obrigação geral de expor a vida íntima dos administradores. O ponto é a possível repercussão empresarial da informação.

A Lei Anticorrupção tem outro alcance. Ela trata da responsabilização administrativa e civil de empresas por atos contra a administração pública brasileira ou estrangeira, como pagamento de vantagem indevida a agentes públicos e fraude em licitações. Um relacionamento afetivo ou conflito de interesses interno não configura, isoladamente, infração a essa lei. Sua aplicação exige uma conduta enquadrada nas hipóteses legais.

Prevenir antes de administrar a crise

Entre as práticas de prevenção estão regras claras de comunicação de conflitos, registro dos impedimentos, canais de denúncia protegidos contra retaliação e apuração independente. As medidas precisam funcionar também quando o envolvido é o fundador, o controlador ou o presidente da empresa.

A fiscalização deve alcançar ainda o acesso a informações estratégicas e as relações com terceiros. Em negócios sujeitos a restrições comerciais ou que lidam com tecnologia sensível, a avaliação de parceiros e os controles sobre dados exigem atenção própria.

Um programa que só atua depois da exposição pública perde sua função preventiva. “Nesse último caso, ele deixa de funcionar como um mecanismo de controle e passa a ser apenas uma ferramenta de gestão de crises, atuando muito mais como um bombeiro que apaga um incêndio depois que ele já aconteceu”, afirma Jantalia.