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Entre o vigor do PIB impulsionado pela inteligência artificial e crises de governança que abalam gigantes como a Nvidia e a própria Casa Branca, os Estados Unidos vivem um paradoxo repleto de lições para o Brasil. Saiba o que está em jogo nessa encruzilhada econômica.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com projeção de crescimento do PIB de 2,3% neste ano, o dobro da média dos países da Zona do Euro (e mais que o Brasil), os Estados Unidos continuam a ser um símbolo de pujança. O país mantém um invejável aumento da produtividade de 2,5% ao ano. Por trás desses números estão condições estruturais históricas, como leis favoráveis aos negócios, segurança jurídica e abundância de capital de risco. Também é um ambiente em que a inovação é continuamente estimulada e premiada. Haja vista a recente estreia da Anthropic, dona do Claude e mais uma estrela da inteligência artificial, emplacando na bolsa Nasdaq um valor de 1,3 trilhão de dólares. Milhares de seus funcionários se viram novos milionários no dia seguinte. Para o país, a atual onda de avanço da tecnologia digital é um motor de investimentos: 360 bilhões de dólares só em 2025.

O sonho americano, porém, tem seus percalços, como mostra a reportagem “O paradoxo americano”. Uma fragilidade está na governança. O país arca com uma liderança que criou problemas pelo mundo, como o tarifaço e a guerra contra o Irã, com reflexos domésticos negativos, a começar pela carestia — resultando numa derrota para o presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato. Seu governo gastão acumula déficit de 2 trilhões de dólares em doze meses e uma dívida de 40 trilhões.

Crise de governança foi também o que eclodiu na Nvidia, a maior provedora de chips para IA no mundo. O escândalo de sexo e suspeita de espionagem chegou a derrubar o CEO Jensen Huang por 11 dias e abalar a empresa. Mas ele superou a crise e teve um retorno por aclamação — tema da reportagem de capa, “A volta do comandante” .

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O Brasil conhece bem a falta que faz uma boa governança — a incerteza atual, com reflexos no câmbio, mostra claramente isso. Infelizmente, espelhamos os Estados Unidos em exemplos errados. Está na hora de copiar o que os americanos têm de melhor.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32