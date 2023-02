Carnaval pós-pandemia tem passagens até 58% mais caras

A primeira folia após a fase mais crítica da Covid-19 terá um efeito no país para além do reencontro do brasileiro com a festa. O Carnaval deste ano deve movimentar 8,1 bilhões de reais. A estimativa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que isso represente um aumento de 26,9% em relação às datas do ano passado, quando a festa foi cancelada em grande parte do país por causa da pandemia.

Segundo pesquisa realizada pelo IBEVAR-FIA Business School, o aumento de demanda neste ano deve impactar o bolso do consumidor que quer curtir a festa. De acordo com o levantamento, as cidades mais procuradas para o turismo na folia são Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo e, os voos para estes destinos chegam a ser até 58,8% mais caros do que na comparação com o preço médio de passagens para o mês de março, após o Carnaval, por causa do aumento da demanda.

De acordo com a pesquisa, os paulistas são os que pagam mais caro para curtir o Carnaval fora de São Paulo, aumento de 24.6%, em média. Em seguida, podemos observar os voos que saem de João Pessoa, para esses destinos de Carnaval, 21.5%. Seguindo a lista, temos Belo Horizonte (19.7% de aumento) e Fortaleza (17.3% de aumento).

Segundo a pesquisa, as hospedagens também vão pesar bem no bolso do folião. No Rio de Janeiro, Recife e Salvador, a variação é de 121% mais caro no período do Carnaval.

O levantamento do IBEVAR-FIA Business School foi produzida a partir da coleta de dados nas diferentes plataformas da Internet. Mensagens de textos e videos foram coletadas desde 2015 até o início desta semana. Para a pesquisa, foi usado um algoritmo de IA Inteligencia Artificial denominado NLP – Natural Language Processing.