Canadenses e japoneses se unem para explorar terras raras no Brasil

A mineradora canadense Aclara Resources anunciou nesta terça-feira, 8, uma parceria com a Jogmec, agência do governo japonês, para explorar e desenvolver depósitos de terras raras pesadas no Brasil. O acordo prevê investimentos de até US$ 4,5 milhões e poderá dar à organização japonesa uma participação de 30% em um dos projetos.

As terras raras são um grupo de elementos minerais usados na fabricação de produtos tecnológicos, como veículos elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos e sistemas de defesa. A parceria se concentrará em depósitos encontrados em argilas iônicas, das quais os minerais podem ser extraídos.

Inicialmente, a Jogmec financiará até US$ 3 milhões em trabalhos de exploração durante três anos. A agência poderá aportar outros US$ 1,5 milhão e prolongar essa etapa por mais um ano. A operação será estruturada por meio de uma nova subsidiária da Aclara no Brasil.

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Depois de cumprir os compromissos de investimento, a organização japonesa poderá adquirir 30% de um dos projetos descobertos ou desenvolvidos pela parceria. Os aportes seguintes serão divididos entre os sócios de acordo com a participação de cada um.

O Projeto Carina, principal ativo da Aclara no Brasil e localizado em Goiás, não fará parte do acordo. O empreendimento continuará integralmente controlado pela companhia canadense.

A parceria também poderá transformar o Japão em comprador dos minerais extraídos. A Jogmec terá direito a adquirir uma parcela da produção equivalente à sua participação no projeto, além de outros 10% do volume produzido. Esses direitos poderão ser transferidos para empresas ou consórcios japoneses.

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A Jogmec é uma organização estatal responsável por ajudar o Japão a garantir o abastecimento de recursos naturais considerados estratégicos. A agência financia e presta apoio técnico a projetos envolvendo minerais como terras raras, cobre, lítio, níquel, cobalto e grafite.

A Aclara mantém projetos minerais no Brasil e no Chile e desenvolve uma fábrica de separação de terras raras nos Estados Unidos. A unidade deverá transformar o material extraído em produtos de maior pureza e valor comercial.

O acordo amplia a presença japonesa na mineração brasileira seis meses depois de o governo de Goiás assinar um memorando de entendimento com a Jogmec. A iniciativa anterior prevê cooperação em pesquisa, transferência de tecnologia e processamento de minerais críticos, categoria formada por matérias-primas essenciais para a indústria e com risco de dificuldades no abastecimento.