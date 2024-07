Campos Neto defende uso de depósitos tokenizados em evento sobre blockchain

Em palestra durante evento promovido pelo Blockchain Rio, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a adoção do formato de depósitos tokenizados no uso de moeda digital. Com a próxima reunião do Copom marcada para a próxima semana, o presidente do BC avisou que falaria apenas sobre tecnologia e a agenda digital do sistema financeiro. “É meu período de silêncio do Copom”, disse o presidente do BC, logo ao começar a fala.

“O depósito tokenizado está ganhando espaço internacional, e nós fomos os primeiros a falar disso”, disse Campos Neto. Segundo o presidente do BC o processo de tokenização está em aceleração e deve ser usado de maneira “ construtiva” pelo Brasil.

O processo de tokenização gera uma representação digital de qualquer coisa do mundo real, incluindo um dinheiro e utiliza a tecnologia blockchain, que é a base dos criptoativos e também do real digital do BC, batizado de Drex. Apresentado pelo Banco Central em agosto do ano passado, o real digital passa pela segunda etapa de testes, em que bancos e demais participantes do projeto podem propor aplicações práticas da novidade.

Sobre o processo de digitalização, Campos Neto disso que o primeiro passo foi a ampliação de acesso com o sistema de pagamentos e que as fases seguintes foram internacionalização do sistema e o Open Finance.

O presidente disse que vê benefícios da ligação do PIX com o Open Finance como pagamento por aproximação e que espera para um futuro próximo um agregador de aplicativos de bancos.