Camisa de Michael Jordan pode ser leiloada por até R$ 78 milhões

Uma camisa usada por Michael Jordan nas finais da NBA de 1998 será colocada à venda com potencial para estabelecer um novo recorde no mercado de artigos esportivos. A casa de leilões Joopiter estima que a peça seja arrematada por um valor entre 10 milhões e 15 milhões de dólares, aproximadamente 52 milhões a 78 milhões de reais pela cotação desta terça-feira, 18.

Jordan vestiu o uniforme no terceiro jogo da série entre Chicago Bulls e Utah Jazz. A partida terminou com uma vitória esmagadora dos Bulls por 96 a 54. O astro marcou 24 pontos em 32 minutos e foi o maior pontuador da noite.

Aquele campeonato seria o sexto e último título de Jordan pelo time de Chicago. A temporada ficou conhecida como “The Last Dance”, ou “O Último Arremesso” na versão brasileira do documentário produzido pela ESPN e distribuído pela Netflix.

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Os lances serão abertos no dia 15 de setembro. Antes do leilão, a camisa ficará exposta em eventos abertos ao público em Nova York e Los Angeles.

Peça pode bater recorde do próprio Jordan

O maior valor já pago em um leilão por uma camisa de basquete é de 10,1 milhões de dólares. O recorde também pertence a um uniforme usado por Jordan nas finais de 1998, mas durante o primeiro jogo contra o Utah Jazz. A peça foi vendida em 2022.

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Caso a nova camisa alcance o limite superior da estimativa, de 15 milhões de dólares, ela passará a ocupar o primeiro lugar no ranking da modalidade.

O recorde geral entre uniformes usados em competições esportivas, contudo, continuará distante. Em 2024, uma camisa vestida pelo jogador de beisebol Babe Ruth na World Series de 1932 foi arrematada por 24,1 milhões de dólares, o equivalente hoje a aproximadamente 125 milhões de reais.

A camisa de Jordan que será oferecida agora teve sua autenticidade verificada pela MeiGray, empresa especializada em artigos esportivos. O procedimento comparou detalhes do uniforme com fotografias tiradas durante o terceiro jogo da final.

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Segundo a Joopiter, trata-se da única camisa branca conhecida publicamente entre as usadas pelo jogador naquela série. O uniforme também carrega o emblema das finais da NBA de 1998.