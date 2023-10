Câmara aprova projeto que cria programa para reduzir fila no INSS

Atualizado em 4 out 2023, 23h00 - Publicado em 4 out 2023, 22h56

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 4, proposta que cria um programa para diminuir a fila de espera por perícias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O projeto também concede reajuste salarial para policiais do Distrito Federal e prorroga contratos temporários de pessoal da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O texto será enviado ao Senado.

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado André Figueiredo (PDT-CE), ao Projeto de Lei 4426/23, do Poder Executivo. Uma das novidades no substitutivo é a possibilidade de uso da telemedicina para a perícia.

O projeto substitui a Medida Provisória 1181/23 sobre o mesmo tema. Chamado de Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS), sua finalidade é reduzir o tempo para análise dos processos represados sobre benefícios. Segundo o governo, quando da edição da MP, havia cerca de 6,4 milhões de processos com tempo de análise superando 200 dias.

(Agência Câmara de Notícias)

