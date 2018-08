Caixa faz venda e leilão de imóveis retomados com descontos de até 80%

A Caixa Econômica Federal vai vender e leiloar 18.500 imóveis retomados, entre casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos com preços abaixo do valor de mercado. Em alguns casos, os descontos chegam a 80%. As propriedades estão disponíveis para compra na 2ª Semana dos Imóveis, que acontece até sexta-feira em várias cidades do país.

Em São Paulo, por exemplo, são 2.877 imóveis disponíveis. Em Minas Gerais, são 2.449 unidades à venda. Os interessados podem consultar os imóveis à venda no site da Caixa (http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/imoveis-venda/Paginas/default.aspx)

Os imóveis poderão ser comprados nas modalidades leilão, licitação aberta, venda direta ou venda online. Durante a semana, as sessões de leilões e disputa aberta possibilitarão aos visitantes visualizar o processo e fazer lances.

Segundo a Caixa, podem ser realizados até dois leilões para vender os imóveis retomados por falta de pagamento. O primeiro é realizado 30 dias após a devolução do imóvel. Caso o imóvel não receba lance no 1º leilão, um segundo acontece após 15 dias. Se o imóvel não for vendido em nenhum dos dois leilões, ele será oferecido em licitação aberta, licitação fechada ou venda direta.

O saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderá ser utilizada na compra. Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar imóveis no evento.