Caixa registra lucro líquido de R$3,287 bi no 2º trimestre

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de 3,287 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, um crescimento expressivo de 27,3% em comparação ao mesmo período de 2023. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 21, é sustentado por diversos fatores.

A carteira de crédito da Caixa, por exemplo, atingiu 1,175 trilhão de reais em junho deste ano, um aumento de 10,6% em relação ao ano anterior. Dentro desse total, o crédito habitacional, que é o carro-chefe da instituição, somou 783,6 bilhões de reais, marcando um crescimento de 14,8% em comparação ao mesmo período de 2023.

A margem financeira também acompanhou essa tendência de alta, chegando a 15,81 bilhões de reais, um avanço de 4,1% em 12 meses, impulsionada pela redução de 17,7% nas despesas com recursos de instituições financeiras e oficiais.

No que diz respeito às receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, a Caixa arrecadou 6,755 bilhões de reais, um aumento de 6,5% na comparação com o segundo trimestre de 2023. Esse desempenho foi impulsionado por incrementos notáveis em áreas como produtos de seguridade (15,2%), serviços de operações de crédito (10,8%), receitas com cartões (9%) e fundos de investimentos (6,6%).

Por outro lado, as despesas administrativas subiram 9,3% no período, totalizando 10,769 bilhões de reais, com as despesas de pessoal crescendo 7,1%, somando 7,3 bilhões de reais. As outras despesas administrativas chegaram a 3,5 bilhões de reais, um aumento de 14,1%.

Com isso, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) recorrente da Caixa atingiu 9,54%, um crescimento de 1,78 ponto porcentual em comparação ao segundo trimestre de 2023. O patrimônio líquido totalizou 135,524 bilhões de reais, 11,2% superior ao registrado em junho do ano passado, enquanto os ativos do banco somaram 1,911 trilhão de reais, um crescimento de 10,7% em um ano.