Caixa adia sorteio da Lotomania para esta terça-feira (25)

Os sorteios dos concursos 2.967 da Lotomania e 3.000 da Dupla-Sena, que estavam previstos para segunda-feira, 24, foram transferidos pela Caixa Loterias para esta terça-feira, 25, às 11h. A mudança foi comunicada durante a transmissão das Loterias Caixa. Às 23h35 de segunda, o apresentador André Bicudo informou que os dois concursos haviam sido remarcados para a manhã desta terça-feira. A Lotomania tem prêmio estimado em 17,5 milhões de reais, enquanto a Dupla-Sena oferece 2 milhões de reais aos apostadores.

Mais cedo, por volta das 21h30, Bicudo havia dito que os sorteios da Lotomania e da Dupla-Sena ainda não tinham recebido autorização para serem realizados. Na ocasião, foram sorteados normalmente os concursos da Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Super Sete. A Caixa não informou a razão para a alteração na programação. Os sorteios desta terça-feira serão transmitidos ao vivo pelos canais das Loterias Caixa nas redes sociais e no YouTube, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.