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Caixa adia sorteio da Lotomania para esta terça-feira (25)

Sorteios que estavam previstos para segunda-feira foram adiados pela Caixa, que não informou o motivo da mudança na programação

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h36 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h48
Mão de uma pessoa preenchendo um volante da Lotomania com uma caneta preta, marcando vários números. Ao lado, uma pilha de outros volantes da mesma loteria, todos com o logotipo da Caixa e a palavra Lotomania em destaque
Lotomania (Caixa/Divulgação)
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Os sorteios dos concursos 2.967 da Lotomania e 3.000 da Dupla-Sena, que estavam previstos para segunda-feira, 24, foram transferidos pela Caixa Loterias para esta terça-feira, 25, às 11h. A mudança foi comunicada durante a transmissão das Loterias Caixa. Às 23h35 de segunda, o apresentador André Bicudo informou que os dois concursos haviam sido remarcados para a manhã desta terça-feira. A Lotomania tem prêmio estimado em 17,5 milhões de reais, enquanto a Dupla-Sena oferece 2 milhões de reais aos apostadores.

Mais cedo, por volta das 21h30, Bicudo havia dito que os sorteios da Lotomania e da Dupla-Sena ainda não tinham recebido autorização para serem realizados. Na ocasião, foram sorteados normalmente os concursos da Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Super Sete. A Caixa não informou a razão para a alteração na programação. Os sorteios desta terça-feira serão transmitidos ao vivo pelos canais das Loterias Caixa nas redes sociais e no YouTube, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

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