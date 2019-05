Cade aprova compra da rede Onofre pela Raia Drogasil

O grupo de varejo farmacêutico brasileiro Raia Drogasil informou nesta segunda-feira, 20, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra pela empresa da rede Onofre, anunciada no final de fevereiro. Os valores não foram divulgados.

A companhia afirmou que o processo no Cade ainda está sujeito a eventual recurso nos próximos 15 dias. A expectativa é que o negócio seja concluído no dia 1º de julho.

A venda de 100% da Onofre, rede que tem grande parte de suas lojas no estado de São Paulo, ocorreu seis anos depois de o grupo norte-americano CVS Pharmacy ter comprado a companhia, marcando o primeiro passo da empresa de serviços farmacêuticos fora dos Estados Unidos.

Segundo o ranking do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar), de 2018, a Raia Drogasil é o maior grupo de varejo farmacêutico do país em faturamento. Já a Onofre ocupava a 11° posição. No ano passado, a Raia Drogasil registrou lucro líquido de 509,3 milhões de reais, com queda de 0,6% em relação ao resultado de 2017, e receita de 15 bilhões de reais, com alta de 12%.

(Com Reuters)