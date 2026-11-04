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BYD dá salto de 600% em vendas diretas e entra no ‘top 5’ do segmento

Impulsionada por locadoras e empresas, montadora chinesa registra 9 627 emplacamentos diretos em outubro e acende alerta para marcas tradicionais

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 09h30
Um carro branco sendo montado em uma linha de produção industrial, com máquinas amarelas e esteiras transportadoras. Ao fundo, uma cortina vermelha e outros carros em processo de montagem
Montagem de veículos na fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia (BYD/Divulgação)
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A BYD segue ampliando a sua presença no mercado brasileiro. Em outubro, um ano após o início dos trabalhos em seu complexo em Camaçari (BA), a empresa chinesa obteve um crescimento de aproximadamente 600% nas vendas diretas — ou seja, na comercialização de veículos para frotistas, empresas e locadoras, terreno historicamente dominado por marcas tradicionais.

Só no mês passado, foram contabilizadas 9 627 vendas para o segmento corporativo, o que alçou a montadora ao top 5 da categoria, patamar até então inédito para uma marca de veículos eletrificados na história da indústria nacional.

O resultado é mais um passo rumo à estratégia ambiciosa da BYD, que planeja liderar o mercado brasileiro até 2030. Por outro lado, para as montadoras tradicionais, o desempenho soa como um alerta, uma vez que sinaliza o avanço da mobilidade elétrica sobre um setor marcado pela hegemonia dos modelos a combustão.

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