BYD dá salto de 600% em vendas diretas e entra no ‘top 5’ do segmento
Impulsionada por locadoras e empresas, montadora chinesa registra 9 627 emplacamentos diretos em outubro e acende alerta para marcas tradicionais
A BYD segue ampliando a sua presença no mercado brasileiro. Em outubro, um ano após o início dos trabalhos em seu complexo em Camaçari (BA), a empresa chinesa obteve um crescimento de aproximadamente 600% nas vendas diretas — ou seja, na comercialização de veículos para frotistas, empresas e locadoras, terreno historicamente dominado por marcas tradicionais.
Só no mês passado, foram contabilizadas 9 627 vendas para o segmento corporativo, o que alçou a montadora ao top 5 da categoria, patamar até então inédito para uma marca de veículos eletrificados na história da indústria nacional.
O resultado é mais um passo rumo à estratégia ambiciosa da BYD, que planeja liderar o mercado brasileiro até 2030. Por outro lado, para as montadoras tradicionais, o desempenho soa como um alerta, uma vez que sinaliza o avanço da mobilidade elétrica sobre um setor marcado pela hegemonia dos modelos a combustão.