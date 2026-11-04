BYD dá salto de 600% em vendas diretas e entra no ‘top 5’ do segmento

Ler Resumo





A BYD celebra um crescimento impressionante de 600% nas vendas diretas no Brasil em outubro, um ano após iniciar operações na Bahia. Com 9.627 veículos vendidos a frotistas e empresas, a montadora chinesa alcança o top 5 do segmento corporativo, marcando um avanço histórico para veículos elétricos e alertando o mercado tradicional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A BYD segue ampliando a sua presença no mercado brasileiro. Em outubro, um ano após o início dos trabalhos em seu complexo em Camaçari (BA), a empresa chinesa obteve um crescimento de aproximadamente 600% nas vendas diretas — ou seja, na comercialização de veículos para frotistas, empresas e locadoras, terreno historicamente dominado por marcas tradicionais.

Só no mês passado, foram contabilizadas 9 627 vendas para o segmento corporativo, o que alçou a montadora ao top 5 da categoria, patamar até então inédito para uma marca de veículos eletrificados na história da indústria nacional.

O resultado é mais um passo rumo à estratégia ambiciosa da BYD, que planeja liderar o mercado brasileiro até 2030. Por outro lado, para as montadoras tradicionais, o desempenho soa como um alerta, uma vez que sinaliza o avanço da mobilidade elétrica sobre um setor marcado pela hegemonia dos modelos a combustão.