Bunge vai deixar comércio de açúcar, diz CEO

A Bunge informou nesta quarta-feira que está no processo de sair do comércio global de açúcar para se concentrar em suas operações principais de agricultura e grãos, após ter registrado prejuízo no quarto trimestre.

A empresa com sede em White Plains (EUA) havia afirmado anteriormente que estava olhando opções para alienar a sua unidade de açúcar, que inclui usinas no Brasil.

O CEO da Bunge, Soren Schroder, disse que a empresa lutou durante o último ano para gerar margem para cobrir os custos do açúcar.

Os planos para vender as unidades produtora de açúcar não dependiam de a empresa manter as operações globais de comércio de açúcar, disse ele.

“Nós simplesmente decidimos que era hora de realmente se concentrar em o que é essencial para nós, que é o agronegócio, alimentos, grãos e oleaginosas, e conseguir com isso um bom caminho”, disse ele.

A Bunge entrou no mercado mundial de açúcar como trader em 2006, e desde então construiu uma forte posição na comercialização e produção de açúcar e etanol.

A empresa está entre as líderes no processamento de cana do Brasil e opera oito usinas com capacidade combinada de aproximadamente 21 milhões de toneladas por ano, segundo informação do site da Bunge.