BTG Pactual fecha a compra da dona da Empiricus

Nesta segunda-feira, 31, o banco BTG Pactual comunicou ao mercado via fato relevante que assinou o contrato de compra e venda e adquiriu a totalidade do grupo Universa. O negócio incluiu a compra das ações da casa de análises financeiras Empiricus Research, bem como de todos os negócios da Vitreo e suas respectivas subsidiárias, como o portal de conteúdo Money Times e Seu Dinheiro e o aplicativo Real Valor.

Com a operação, o BTG ganha mais robustez para fazer frente à XP. De acordo com o último balanço, o BTG possui 767 bilhões de reais sob custódia e, com a compra, receberá os 425 mil clientes da Empiricus, bem como os 11 bilhões de reais de ativos sob custódia da Vitreo DTVM. O número total de clientes da casa não foi divulgado, uma vez que alguns dos clientes da Universa podem já ser clientes do BTG. A conclusão da operação envolveu o pagamento à vista de 440 milhões de reais e de units BPAC11 no valor de 250 milhões de reais e seu fechamento levará quatro anos, envolvendo pagamentos condicionados ao atingimento de metas.

Já a XP é detentora das gestoras XP Investimentos, Rico, Clear e Spiti, bem como do site de conteúdo InfoMoney. De acordo com o balanço do primeiro trimestre de 2021, a XP possui 715 bilhões de reais sob custódia no primeiro trimestre de 2021.

Negociação

A negociação entre o banco BTG Pactual e o grupo Universa era o segredo mais mal guardado do mercado financeiro das últimas semanas. Aceleradas na quinta-feira, 20, as tratativas entraram em fase de preparação de contrato que se estendeu por mais de uma semana e culminaram na assinatura apenas hoje. Afinal, a negociação envolveu muitas partes e muitos advogados para a conclusão de um contrato extenso.

O negócio estimado deve movimentar perto de 3 bilhões de reais se as metas de desempenho das empresas da Universa forem cumpridas. Os principais sócios do grupo eram os fundadores da Empiricus, Felipe Miranda, Caio Mesquita e Rodolfo Amstalden. Já a Vitreo tinha como maiores acionistas Patrick O’Grady, Paulo Lemann, Alexandre Aoude e Sérgio Campos.

Para o BTG, o banco de investimentos criado por André Esteves e conhecido pelos grandes negócios, significa mais um importante passo, e o mais dispendioso, em sua estratégia para atrair investidores de varejo. No ano passado, já havia fechado negócio para que o escritório EQI Investimentos migrasse da agora cada vez mais rival XP Investimentos para a sua plataforma.

Há duas semanas, foi a vez de conquistar outro escritório gigante que tinha parceria de mais de uma década com a XP, o Acqua-Vero, que detém 8,5 bilhões de reais em carteira. Agora, com as empresas da Universa, a Empiricus pretende atrair mais investidores de menor porte, incluindo iniciantes, que recebem dicas de investimentos da casa de análise e que as utilizavam para investir com a Vitreo.

O BTG informou que não dará entrevista uma vez que está em período de silêncio. Na semana passada, o banco informou ao mercado, por meio de fato relevante, que avalia fazer uma nova oferta pública de units. Na abertura do mercado, as ações BPAC3 subiam 1,27%, para 124,50 reais, na bolsa de valores brasileira.