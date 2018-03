BRF: esquema fraudava dados sobre salmonella, diz PF

A Polícia Federal acusa a BRF de alterar dados de resultados de laboratório de análise sobre a presença da bactéria Salmonella pullorum nos produtos da empresa que era destinada ao Ministério da Agricultura. Segundo as investigações, as fraudes tinham participação de funcionários, fornecedores, laboratórios e a anuência de dirigentes da companhia. As fraudes teriam ocorrido entre 2012 e 2015, segundo a PF.

A BRF foi alvo da Operação Trapaça, deflagrada na manhã desta segunda-feira em um desdobramento da Operação Carne Fraca. Dentre os 91 mandados, foram cumpridos 10 de 11 pedidos de prisão preventiva. Entre os detidos estão um ex-presidente da empresa, Pedro de Andrade Faria, que comandou a BRF entre 2015 e 2017. O gerente de uma unidade da empresa na cidade de Carambeí (PR) ainda não foi localizado, e a expectativa dos agentes é que ele se apresente ainda hoje.

Os investigados irão responder pelos crimes de falsidade documental, estelionato qualificado e formação de quadrilha ou bando, além de crimes contra a saúde pública, entre outros.

Segundo a PF, as fraudes ocorriam em três unidades de produção de frango da companhia – em Carambeí (PR), Rio Verde (GO) e Mineiros (GO). Uma unidade de produção de ração da empresa, em Chapecó (SC), e três laboratórios que faziam testes de qualidade com os produtos da empresa também são investigados.

A legislação brasileira permite que até 20% das amostras acusem a presença da bactéria. De acordo com Alexandre Campos da Silva, coordenador geral do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIOPA) do Ministério da Agricultura e Pecuária, as adulterações não representam risco para a saúde dos brasileiros até o momento. “Há dois tipos da Salmonella que representam risco para a saúde. Não há nenhum indício de que havia a presença desses dois tipos nas unidades investigadas. Mas a apuração continua”, diz Silva.

Exportação

Os níveis de contaminação por Salmonella relatados pela empresa seriam superiores ao de doze países para qual ela exporta, como Rússia e a África do Sul. “Nesses países, o limite permitido é próximo de zero”, diz o coordenador. As exportações a partir das plantas que são alvo da operação Trapaça estão suspensas pelo Ministério da Agricultura.

A BRF teve uma unidade em Mineiros (GO) fechada à exportação após a Carne Fraca, mas a planta industrial foi reaberta posteriormente. A empresa é umas das maiores do ramo de proteína animal no mundo, com vendas para 150 países, e teve receita líquida de 33,5 bilhões de reais em 2017.

Investigações

Segundo o coordenador-geral da Carne Fraca, delegado Maurício Grillo, a BRF operava em um esquema estruturado e hierárquico que visava fraudar deliberadamente as amostras para que se enquadrassem nos limites aceitos pelos mercados compradores. Grillo cita uma troca de e-mails entre técnica de qualidade da fábrica de rações em Chapecó e uma segunda funcionária, que pergunta se as medições não poderiam ser feitas “dentro da lei”. “Ter, tem, mas hoje é uma estratégia da empresa”, responde a técnica em qualidade.”A adulteração era um praxe na empresa”, afirma o delegado.

A Polícia Federal baseou suas conclusões em e-mails trocados entre dirigentes, depoimentos de funcionários, granjeiros fornecedores de aves à empresa e na ação trabalhista movida por uma ex-empregada.

As investigações mostram uma orientação do gerente jurídico da empresa a seus subordinados para que fechem um acordo com a funcionária o quanto antes, para “não deixar o processo andar, sob pena de o juiz enviar as informações para os órgãos competentes e complicar ainda mais a situação da empresa”. Um outro gerente recomenda então que seja paga uma indenização cinco vezes maior que o normal para casos trabalhistas como aquele.

Procurada por VEJA, a BRF não se manifestou até o momento, e o texto será atualizado quando houver posicionamento.