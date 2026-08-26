BRB pode ter que resgatar shopping após herdar fundo do Master

A herança deixada pelo Banco Master ao BRB pode exigir mais do que administrar ativos problemáticos. Principal cotista do Macam Shopping (BLUE11), fundo imobiliário que fazia parte da estrutura do banco de Daniel Vorcaro, o banco público poderá ser chamado a colocar dinheiro novo no veículo para bancar suas despesas.

O problema chegou formalmente à mesa do BRB após Eduardo Félix Bianchini, responsável pela liquidação extrajudicial do Master e da Master Corretora, convocar os cotistas para decidir o futuro do fundo. A votação, por consulta formal, vai até 4 de setembro.

Entre os temas estão a substituição da Master Corretora, atual administradora e hoje em liquidação extrajudicial, e da BlueMac, atual AXOR Asset, responsável pela gestão. A pauta também abre caminho para uma chamada de capital para cobrir despesas do Macam.

Como o BRB recebeu a maior parte das cotas na transferência de ativos do Master, seu voto será determinante. Na prática, o banco que herdou o fundo agora terá de decidir como reorganizá-lo — e se vale colocar mais dinheiro para manter de pé um investimento imobiliário que já carrega problemas de governança.

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As contas do Macam referentes ao último exercício foram rejeitadas sob alegações de irregularidades e atos de gestão temerária. O resultado da assembleia poderá ser divulgado em 5 de setembro.