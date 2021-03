Brasileiros criam criptomoeda meme Vira-lata Finance ($REAU)

O público mais familiarizado com o tema provavelmente já ouviu falar da Dogecoin, uma criptomoeda criada nos Estados Unidos, cujo logo é o famoso cachorro da raça Shiba Inu, e que obteve bons resultados ao longo de seus mais de sete anos de vida. Um projeto brasileiro, no entanto, foi lançado com o propósito de rivalizar com o cão americano: trata-se do Vira-lata Finance ($REAU), cujo mascote é o popular e brasileiríssimo “vira-lata caramelo”.

O token do vira-lata caramelo foi desenvolvido em protocolo de finança descentralizada (DeFi, sigla em inglês). Antes de mais nada, convém alertar: trata-se de uma moeda meme, uma piada e, portanto, um investimento de alto risco e não recomendável — mas que, como ocorreu com a “concorrente” Dogecoin, pode se valorizar, dependendo do número de investidores.

Em seus perfis nas redes sociais, sempre em tom de brincadeira, a Vira-Lata Finance ($REAU) se define como “a primeira criptomoeda meme do Brasil. Melhor do que DogeCoin: deflacionária, segura e autossustentável”. “Já que nosso governo, apesar de imprimir dinheiro sem parar, não nos deixou colocar o vira-lata caramelo na nota de R$200,00, então vamos fazer o reAUUUUUUUU valer (bem) mais que 1 real.”, diz a descrição.

Cãopanheiros e cãopanheiras, aqui tem um ótimo tutorial sobre como comprar $REAU no computador – esse tutorial foi feito por um membro da comunidade. Muito obrigado pela ajuda! Vamos espalhar o DeFi pelo Brasil! 🐶🚀🐶https://t.co/HX7FhSX45x — Vira-lata Finance ($REAU) (@viralatafinance) March 24, 2021

Ao menos por enquanto, o projeto visa não apenas atrair investidores, mas também divulgar sua “mensagem” por meio de memes nas redes sociais. Entre seus objetivos gerais estão: “Ajudar instituições não governamentais de auxílio a animais abandonados; levar a mensagem DeFi e criptomoedas ao público brasileiro, oferecendo uma alternativa ao sistema financeiro centralizado; Incentivar a primeira e mais incrível comunidade de DeFi no Brasil! Pelo menos um outdoor em um centro movimentado”.

Apesar da autopromoção, a Vira-Lata Finance não é a primeira criptomoeda meme do Brasil. Ainda em 20143, foi criada a Dilmacoin, um sátira à então presidente Dilma Rousseff. Na ocasião, mais de 50,4 milhões de unidades de Dilmacoins foram geradas.