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Brasileiros ampliam gastos em cidades da Copa e priorizam eletrônicos

Levantamento da Wise mostra alta de até 275% nos gastos em cidades-sede, com destaque para eletrônicos e pagamentos por carteiras digitais

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h00
Um smartphone com capa rosa exibe a tela de um aplicativo financeiro sobre um mapa de ruas. Ao lado, um cartão verde da Wise e uma pilha de livros.
Wise  (Wise/Divulgação)
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Os brasileiros aumentaram significativamente os gastos durante o maior torneio de futebol do mundo realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Um levantamento da Wise aponta que cidades-sede das partidas registraram forte avanço no consumo em comparação com o mesmo período de 2025, impulsionado pela presença de turistas que acompanharam a competição.

Entre os destaques, a Cidade do México apresentou crescimento de 275% no volume de gastos dos brasileiros, enquanto Houston registrou alta de 184%, beneficiada pela realização de sete partidas do torneio, incluindo um jogo da seleção brasileira.

Apesar desse crescimento, a região de Nova York/Nova Jersey concentrou cerca de 50% de todo o volume gasto pelos clientes brasileiros da Wise nas cidades analisadas, refletindo tanto a realização de partidas da seleção no MetLife Stadium quanto a popularidade do destino entre turistas brasileiros. Na sequência aparecem Miami, com 26,8% dos gastos, e Toronto, com 11,2%.

O estudo também mostra que os brasileiros não limitaram o orçamento às despesas tradicionais de viagem. Embora os restaurantes tenham liderado os gastos, com aproximadamente 25% do total, a compra de produtos eletrônicos ficou logo atrás, respondendo por 21% do volume movimentado. Outro destaque foi a digitalização dos meios de pagamento. Pela primeira vez, as carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, superaram o uso do cartão físico, representando 50% do volume total das transações realizadas pelos turistas brasileiros durante o período analisado.

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Segundo a Wise, o levantamento considera os gastos presenciais feitos por clientes brasileiros com o cartão da empresa entre 11 de junho e 19 de julho, nas cidades que receberam partidas da seleção brasileira e as cerimônias de abertura do torneio.

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