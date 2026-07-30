Brasileiros ampliam gastos em cidades da Copa e priorizam eletrônicos

Os brasileiros aumentaram significativamente os gastos durante o maior torneio de futebol do mundo realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Um levantamento da Wise aponta que cidades-sede das partidas registraram forte avanço no consumo em comparação com o mesmo período de 2025, impulsionado pela presença de turistas que acompanharam a competição.

Entre os destaques, a Cidade do México apresentou crescimento de 275% no volume de gastos dos brasileiros, enquanto Houston registrou alta de 184%, beneficiada pela realização de sete partidas do torneio, incluindo um jogo da seleção brasileira.

Apesar desse crescimento, a região de Nova York/Nova Jersey concentrou cerca de 50% de todo o volume gasto pelos clientes brasileiros da Wise nas cidades analisadas, refletindo tanto a realização de partidas da seleção no MetLife Stadium quanto a popularidade do destino entre turistas brasileiros. Na sequência aparecem Miami, com 26,8% dos gastos, e Toronto, com 11,2%.

O estudo também mostra que os brasileiros não limitaram o orçamento às despesas tradicionais de viagem. Embora os restaurantes tenham liderado os gastos, com aproximadamente 25% do total, a compra de produtos eletrônicos ficou logo atrás, respondendo por 21% do volume movimentado. Outro destaque foi a digitalização dos meios de pagamento. Pela primeira vez, as carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, superaram o uso do cartão físico, representando 50% do volume total das transações realizadas pelos turistas brasileiros durante o período analisado.

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Segundo a Wise, o levantamento considera os gastos presenciais feitos por clientes brasileiros com o cartão da empresa entre 11 de junho e 19 de julho, nas cidades que receberam partidas da seleção brasileira e as cerimônias de abertura do torneio.