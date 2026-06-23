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Economia

Brasileiro será o novo CEO global da Heineken

Rafael Oliveira substituirá Dolf van den Brink, que surpreendeu em janeiro ao anunciar sua demissão após quase seis anos à frente da empresa holandesa

Por Da Redação 23 jun 2026, 06h41 | Atualizado em 23 jun 2026, 06h42
Fachada de um prédio de tijolos marrons com o logotipo verde da Heineken e uma estrela branca no topo, sob um céu azul com nuvens e folhas de árvore no canto superior direito
A sede da Heineken NV em Amsterdã, nos Países Baixos - 02/09/2025 (Lina Selg/Bloomberg/Getty Images)
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A cervejaria holandesa Heineken, segunda maior cervejaria do mundo, mas que enfrenta um período de turbulência há vários meses, anunciou nesta terça-feira, 23, a nomeação do brasileiro Rafael Oliveira como CEO global. Ele assumirá o cargo em 1º de outubro.

Oliveira, nomeado para um período de quatro anos, ocupa desde 2024 o cargo de CEO da JDE Peet’s, uma empresa de café e chá conhecida pela marca L’Or.

O brasileiro substituirá Dolf van den Brink, que surpreendeu em janeiro ao anunciar sua demissão após quase seis anos à frente da empresa holandesa.

A Heineken enfrenta dificuldades há vários meses e, em fevereiro, anunciou que cortaria entre 5.000 e 6.000 postos de trabalho nos próximos dois anos.

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A segunda maior cervejaria do mundo — depois da AB InBev — tem quase 87.000 funcionários em todo o planeta.

(informações da AFP)

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