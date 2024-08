Brasil tem fluxo cambial positivo de U$ 9,9 bilhões neste ano

O fluxo cambial do Brasil registrou um saldo positivo de 9,986 bilhões de dólares neste ano, levando-se em conta o saldo aferido até sexta-feira, 23 de agosto, de acordo com dados preliminares do Banco Central. O fluxo cambial é o resultado das operações da balança comercial e leva em consideração as operações financeiras e comerciais. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana de setembro. O BC informa que no canal financeiro – que inclui operações como investimentos estrangeiros, remessas de lucro e pagamento de juros – houve uma saída líquida de 46,717 bilhões de dólares, resultado de 376,893 bilhões de dólares em aportes e 423,610 bilhões de dólares em retiradas.

Em 2024, o comércio exterior do Brasil apresenta um saldo positivo de 56,702 bilhões de dólares. Nesse período, as importações totalizaram 142,920 bilhões de dólares, enquanto as exportações somaram 199,622 bilhões de dólares. Dentro desse total de exportações, estão incluídos 22,517 bilhões de dólares em adiantamentos de contrato de câmbio (ACC), 47,465 bilhões de dólares em pagamentos antecipados (PA) e 129,640 bilhões de dólares em outras entradas.

Mês

O fluxo cambial do Brasil em agosto, até o dia 23, foi negativo em 3,534 bilhões de dólares. Em comparação, em julho, o fluxo foi positivo, somando 2,081 bilhões de dólares. No canal financeiro, houve uma saída de 4,029 bilhões de dólares, com compras totalizando 33,249 bilhões de dólares e vendas alcançando 37,278 bilhões de dólares. Já o saldo preliminar do comércio exterior é positivo, em 494 milhões de dólares, resultado de 15,497 bilhões de dólares em importações e 15,992 bilhões de dólares em exportações. Essas exportações incluem 2,372 bilhões de dólares em adiantamentos de contrato de câmbio, 3,933 bilhões de dólares em pagamentos antecipados e 9,687 bilhões de dólares em outras entradas.

Semana

Já na semana de 19 a 23 de agosto, o fluxo cambial ficou negativo. O déficit foi de 2,660 bilhões, de dólares. Durante esse período, a conta comercial registrou uma saída líquida de 942 milhões de dólares, enquanto a conta financeira apresentou uma saída de 1,720 bilhão de dólares.

O saldo do comércio exterior também foi negativo, com um déficit de 941 milhões de dólares. As importações somaram 5,112 bilhões de dólares, enquanto as exportações totalizaram 4,171 bilhões de dólares, incluindo 425 milhões de dólares em adiantamentos de contrato de câmbio (ACC), 956 milhões de dólares em pagamentos antecipados, e 2,790 bilhões de dólares em outras entradas.