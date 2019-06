Brasil suspende exportação de carne bovina para a China

O Ministério da Agricultura suspendeu as exportações brasileiras de carne bovina para a China nesta segunda-feira, 3, após a confirmação de um caso atípico de doença da vaca louca em Mato Grosso. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não houve proibição, apenas uma suspensão temporária protocolar. “O status do Brasil não mudou em relação à vaca louca. Ele continua insignificante para BSE [sigla em inglês para vaca louca] e as negociações com a China continuam”, informou o ministério.

Essa interrupção já estava prevista em documento assinado entre Brasil e China em 2015 –um acordo sanitário que prevê paralisação nas vendas para o país asiático em caso de vaca louca. “Como se trata de medida protocolar e não há risco sanitário, a expectativa é que acabe logo esse embargo, em tempo razoável para que as autoridades chinesas avaliem os documentos já entregues pela embaixada brasileira em Pequim”, informou o ministério.

A ocorrência de um caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), doença conhecida como “mal da vaca louca”, no Mato Grosso, foi confirmada, na sexta-feira (31), pela secretaria de Defesa Agropecuária do ministério. A doença ocorre de maneira espontânea e esporádica, e não está relacionada à ingestão de alimentos contaminados, segundo o ministério.

Trata-se uma vaca de corte, com 17 anos. “Todo o material de risco específico para EEB foi removido do animal durante o abate de emergência e incinerado no próprio matadouro. Outros produtos derivados foram identificados, localizados e apreendidos preventivamente, não havendo ingresso de nenhum produto na cadeia alimentar humana ou de ruminantes. Não há, portanto, risco para a população”, informou o ministério.

As ações sanitárias de mitigação de risco foram concluídas antes da emissão do resultado final por laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Após a confirmação, o Brasil notificou oficialmente à OIE e os países importadores, conforme preveem as normas internacionais.

“Segundo as normas da OIE, não haverá alteração da classificação de risco do Brasil para a doença, que continuará como país de risco insignificante, a melhor possível para à doença. Em mais de 20 anos de vigilância para a doença, o Brasil registrou somente três casos de Encefalopatia Espongiforme Bovina atípica e nenhum caso clássico”, de acordo com o ministério.