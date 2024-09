Brasil só fica atrás da Rússia no ranking global de juros reais

Com uma taxa Selic de 10,75% ao ano, o Brasil ocupa a segunda posição do ranking dos países com as maiores taxas de juros reais do mundo. O relatório da MoneYou mostra que o Brasil fica atrás apenas da Rússia e à frente de países como Turquia e México.

Os juros reais representam o valor efetivo que impacta a economia, são calculados a partir do desconto da inflação da taxa de juros nominal. Mais importante do que a taxa bruta, esse número reflete melhor o custo real do dinheiro no mercado. O dado leva em conta tanto a inflação quanto às expectativas do mercado para os juros futuros nos próximos 12 meses, uma vez que são essas previsões que influenciam diretamente a economia e as decisões do Banco Central sobre a Selic.