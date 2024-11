Brasil segue na lanterna do ranking mundial de competitividade digital. Veja a lista

O Brasil continua na lanterna do ranking mundial de competitividade digital. O estudo feito pelo IMD (International Institute for Management Development, em parceria com o Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC) mostra que o país está na 57ª posição entre 67 países analisados. A posição brasileira é a mesma do ano passado. A primeira posição no ranking geral é de Singapura, seguida por Suíça e Dinamarca. Os Estados Unidos aparecem em quarto lugar.

A análise leva em conta três pilares para classificar a prontidão das economias mundiais para incorporar novas tecnologias digitais que podem impactar a produtividade econômica, o crescimento dos países e das organizações: conhecimento e formação, aplicação tecnológica e a prontidão para o futuro.

“Os dez primeiros colocados têm um destaque significativo para a produção de tecnologia. São países que têm feito um dever de casa brilhantíssimo para a atração de investimento, para a formação de mão de obra e para a inovação. Ou seja, uma agenda muito bem casada entre conhecimento, pesquisa e aplicação dessas pautas”, diz o líder da pesquisa no Brasil, Hugo Tadeu, professor e diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da FDC.

Apesar de estar na lanterna da lista, o Brasil apresentou alguns destaques positivos em itens pontuais da análise, como o total de gastos públicos em educação (7º), produtividade em pesquisas de P&D (7º) e políticas de Inteligência Artificial aprovadas por lei (9°). Em relação ao investimento em telecomunicações, o país ficou com a 14ª colocação, com R$ 35 bilhões de investimento em 2023, o que está relacionado com as metas de 5G. Por último, o uso de smartphone também ficou em 14°.

Por outro lado, a prática de transferência de conhecimento (66°), financiamento para desenvolvimento tecnológico (64°), disponibilidade de capital de risco (64°), incentivo para desenvolvimento e aplicação tecnológica (63º) e legislação para pesquisa científica e inovação (63º) estão entre os piores resultados brasileiros. Veja os principais desafios para o país em cada um dos três pilares:

1.Conhecimento e Formação

Embora o Brasil seja o sétimo maior em gasto com educação, a qualidade não acompanha o investimento. “Na análise do quesito talento a gente está na penúltima colocação. Talento significa conhecimento, talento significa formação de mão de obra, significa as empresas investindo nessa formação de mão de obra”, diz Tadeu.

Ele destaca a necessidade de reskilling e upskilling, especialmente em inteligência artificial, mas falta integração entre ensino e geração de patentes que promovam inovação. A concentração científica nas principais universidades, como USP e Unicamp, sugere que apenas uma pequena parte da academia consegue atuar de forma competitiva globalmente.

2.Aplicação Tecnológica

O país ainda enfrenta barreiras de custo de capital para investimento em tecnologia e inovação. “Apesar da gente ter melhorado uma, duas colocações em capital, o famoso custo de capital para se fazer investimentos em tecnologia no Brasil continua a ser um desafio porque não é barato fazer investimentos em tecnologias, tanto , que tecnologias estruturais quanto para a IA”, diz Tadeu.

Além de a implementação de tecnologias de base e IA ser cara, e as empresas precisam adotar estruturas organizacionais mais ágeis para serem mais eficazes. Outro ponto importante é a dependência de conhecimento importado, com empresas brasileiras comprando tecnologia em vez de desenvolvê-la internamente, o que limita a transferência de conhecimento. “A gente tem poucas empresas que têm, na verdade, gerado conhecimento e exportado, ou seja, gerado divisas, divisas para o nosso país”, diz o professor que considera que ainda somos “fechados para esses assuntos.”

3.Prontidão para o Futuro

A capacidade de adaptação e agilidade para incorporar tecnologias emergentes de maneira contínua e estratégica depende de investimentos em infraestrutura, mas também do desenvolvimento de uma cultura organizacional e nacional que favoreça a inovação. Os países de destaque no ranking têm agendas bem alinhadas de educação, inovação e proteção de propriedade intelectual, essenciais para gerar riqueza. No Brasil, falta uma perspectiva de longo prazo focada na criação de conhecimento que seja traduzido em produtividade e riqueza. “Quando a gente olha para o gasto médio em educação, o Brasil está em sétimo lugar, mas não significa que esse gasto tenha qualidade. O mesmo ocorre em relação à pesquisa e desenvolvimento. “ O sinal que o relatório está dizendo é que a gente gasta muito mas não qualifica de uma forma adequada.”

Confira o ranking com os 10 países com mais e menos competitividade digital:

Posição País Posição por fator Tecnologia Conhecimento Prontidão para o futuro 1º Singapura 2º 2º 1º 2º Suíça 1º 1º 5º 3º Dinamarca 7º 7º 2º 4º EUA 4º 4º 8º 5º Suécia 3º 3º 4º 6º Coreia do Sul 8º 8º 3º 7º Hong Kong 5º 5º 15º 8º Países Baixos 9º 9º 7º 9º Taiwan 19º 19º 6º 10º Noruega 17º 17º 10º 57º Brasil 56º 56º 53º 58º Colômbia 55º 55º 49º 59º México 58º 58º 55º 60º Botswana 49º 49º 62º 61º Filipinas 64º 64º 58º 62º Argentina 61º 61º 47º 63º Peru 63º 63º 60º 64º Mongólia 62º 62º 64º 65º Gana 66º 66º 65º 66º Nigéria 65º 65º 67º Venezuela 67º 67º

Fonte: adaptado de IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024