Brasil registra nono mês seguido de criação de vagas CLT; ritmo diminui

Por Larissa Quintino 30 out 2023, 14h37

O mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 211.403 vagas com carteira assinada criadas em setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Este foi o nono consecutivo de criação de empregos formais. Porém, houve uma desaceleração em relação a junho, quando foram abertas 219 mil vagas.

No acumulado de janeiro a julho, o saldo do Caged é positivo em 1,590 milhão de vagas. O ritmo é menor que dos últimos anos: no mesmo período de 2022, havia saldo de 2,1 milhão, e em 2021, de 2,5 milhão. A previsão do governo é para a abertura de 2 milhões de vagas neste ano.

Assim como nos meses anteriores, o setor de serviços lidera a abertura de vagas no Brasil, com 98,2 mil novos postos. Comércio e indústria abriram 43 mil vagas, cada. Além desses, construção civil abril 20,9 mil vagas e o agronegócio teve saldo de 5,9 mil vagas no mês.