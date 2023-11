Brasil lidera ranking de juros reais mesmo após o corte na taxa Selic

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu em meio ponto percentual a taxa básica de juros do Brasil — foi a terceira redução consecutiva. Com isso, a Selic está em 12,25% ao ano, o menor patamar desde março de 2022, Apesar da redução, o Brasil é o país com os juros reais mais altos do mundo.

De acordo com o ranking produzido pelo site MoneYou, a taxa de juros reais brasileira é de 6,90%. Logo atrás do Brasil está o México, com 6,89%, e completa o “pódio” dos juros reais mais caros a Colômbia, com 5,48%, em um levantamento com 40 países. A taxa de juros reais é a taxa “a mercado”. O cálculo leva em consideração a taxa nominal e a expectativa de inflação para os próximos doze meses, sendo considerada uma medida melhor para comparação com outros países. Em setembro, o Brasil havia descido para a segunda colocação depois de ficar sete vezes consecutiva na ponta do ranking de juros reais.

Levando em conta os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira é a sexta na lista. A liderança é da Argentina (133%), seguida de Turquia (35%) e Hungria (13%).