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Economia

Brasil leva modelo de Open Finance ao México

Zetta apresenta experiência brasileira a fintechs e investidores mexicanos enquanto setor cobra avanços em portabilidade e adesão de empresas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 10h00 | Atualizado em 1 out 2026, 10h03
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Open Finance (Freepik/Reprodução)
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O avanço do Open Finance brasileiro começou a chamar a atenção fora do país. Eduardo Lopes, presidente da Zetta, associação que reúne empresas de tecnologia e serviços financeiros, esteve na Cidade do México no fim de setembro para apresentar a experiência brasileira a empresários, fintechs e investidores interessados no desenvolvimento do modelo mexicano.

A agenda incluiu encontros na FinTech México, na Finnosummit e uma mesa-redonda com integrantes da Amcham. Segundo Lopes, o desenho brasileiro despertou interesse em um momento em que o México discute como acelerar sua própria agenda de compartilhamento de dados financeiros.

“O modelo brasileiro despertou forte interesse no mercado mexicano, que debate como avançar com a agenda regulatória local”, afirma.

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Um dos números levados pela Zetta foi o crescimento acelerado das autorizações de compartilhamento de dados no Brasil. O volume de consentimentos ativos passou de 41,9 milhões, em dezembro de 2023, para cerca de 240 milhões em julho deste ano.

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Para a entidade, a expansão mostra que o Open Finance entrou em uma nova fase, na qual consumidores usam o compartilhamento de informações para buscar produtos financeiros mais adequados e melhores condições entre diferentes instituições.

Apesar da escala alcançada, a Zetta defende que ainda há espaço para ampliar o sistema brasileiro. Entre as prioridades estão a portabilidade de salário e de crédito consignado, a expansão da chamada Jornada Otimizada — criada para reduzir etapas no compartilhamento de dados — e o avanço da Autenticação Paralela Iniciada pelo Cliente.

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Esse último mecanismo é visto pelo setor como especialmente importante para aumentar a participação de empresas no Open Finance, ao simplificar o processo de autorização para compartilhamento de informações financeiras.

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