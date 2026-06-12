ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Brasil é laboratório de inovação global, diz CEO da Epson America

Keith Kratzberg defende o fim do uso de plásticos na impressão corporativa e projeta o impacto da inteligência artificial no futuro do setor

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 18h08 | Atualizado em 12 jun 2026, 18h12
Homem calvo de barba grisalha, blazer cinza e camisa azul, sentado em uma cadeira alta, sorrindo para a câmera. Ao fundo, parede verde de plantas, prateleiras com produtos Epson e uma impressora multifuncional
Keith Kratzberg: 'O Brasil é um mercado incrivelmente estratégico' - (Epson/Divulgação)
Continua após publicidade
Brasil é laboratório de inovação global, diz CEO da Epson America Priorize VEJA no Google

Para o americano Keith Kratzberg, presidente e CEO da Epson America Inc., o país não é apenas o segundo maior mercado da companhia japonesa nas Américas, mas um lugar pioneiro para novos modelos de negócio

Na Epson desde 1996 e no comando das operações continentais desde 2016, Kratzberg carrega o marco histórico de ser o primeiro executivo não japonês a assumir uma posição de liderança global na Seiko Epson Corporation. Com uma gestão fortemente pautada em aliar inovação tecnológica e sustentabilidade, ele esteve recentemente nas instalações da Epson em São Paulo — que abriga a única fábrica do grupo japonês fora da Ásia —, ocasião em que concedeu esta entrevista exclusiva. No papo, Kratzberg defende o fim do uso de plásticos na impressão corporativa e projeta o impacto da inteligência artificial no futuro do setor.

Qual é a importância do mercado brasileiro para a estratégia global da Epson e como o comportamento local impulsiona o desenvolvimento de inovações disruptivas? O Brasil é um mercado incrivelmente estratégico, frequentemente atuando como um laboratório pioneiro para novos modelos de negócios. O melhor exemplo disso é a linha EcoTank. Tradicionalmente, a indústria operava no modelo “barbeador e lâmina”, vendendo a impressora a um preço baixo e lucrando alto com os cartuchos. No entanto, observamos que o consumidor latino-americano, que é muito inteligente na hora de avaliar o custo total de propriedade (TCO), começou a modificar as máquinas com tanques de tinta volumosos para economizar. Decidimos então criar um produto do zero para atender a essa demanda: invertemos a lógica cobrando um valor justo pelo equipamento, mas com garrafas de tinta de altíssimo rendimento e baixo custo. Essa inovação nasceu de uma necessidade local e acabou transformando o mercado global.

No setor corporativo, a tecnologia a laser ainda é dominante. Por que a Epson defende que esse modelo está ultrapassado e qual é a alternativa tecnológica sustentável? A tecnologia a laser tem mais de 50 anos e o mercado costuma ignorar como ela realmente funciona: o toner a laser é, na verdade, microplástico. O processo consiste em aquecer a máquina a altas temperaturas para derreter plástico sobre milhares de folhas de papel. Em pleno 2026, não faz sentido investir em um sistema que consome tanta energia e espalha plástico. Para mudar isso, desenvolvemos uma linha corporativa a jato de tinta que entrega alta performance utilizando 75% menos eletricidade, sem o uso de toner plástico e com um índice de manutenção drasticamente menor, já que possui menos peças móveis. É uma transição muito semelhante à revolução que estamos vendo dos carros a combustão para os veículos elétricos.

Siga
Continua após a publicidade

Considerando as vantagens da nova tecnologia, quais são as principais barreiras para convencer grandes corporações a abandonar o laser, e como isso tem avançado no Brasil? O maior desafio econômico é competir contra um modelo consolidado, cujos custos de Pesquisa e Desenvolvimento e fábricas foram amortizados há décadas. Contudo, nossa vantagem competitiva está na eficiência da máquina e na economia gerada a longo prazo. No Brasil, temos visto uma aceitação fantástica porque as empresas realmente valorizam a eficiência de custos. Visitamos recentemente um grande hospital em São Paulo que substituiu 90% do seu parque de impressoras a laser pela nossa tecnologia. Eles estão extremamente satisfeitos, pois alcançaram um custo menor, reduziram a manutenção e cumpriram de forma clara suas metas de sustentabilidade, tudo isso apenas mudando a forma como imprimem.

4. Mudando para a economia digital, como o senhor enxerga o impacto da Inteligência Artificial (IA) nos negócios de tecnologia e na gestão de produtos?

Continua após a publicidade

Keith Kratzberg: Pessoalmente, vejo a IA como a nova grande plataforma e o novo sistema operacional do mercado, assim como ocorreu com os PCs e depois com a internet. Estamos em um momento muito parecido com o ano de 1999: sabemos que essa tecnologia vai mudar absolutamente tudo, desde a interação das pessoas com as máquinas até a criação de conteúdo, mas ainda estamos descobrindo as formas exatas de como isso vai acontecer. No debate atual sobre substituição de empregos, a área em que já observei um ganho concreto de produtividade – a ponto de reconfigurar equipes e internalizar projetos – foi na programação, com o uso de assistentes de código de IA.

5. Além das impressoras tradicionais, a Epson se tornou uma potência na indústria têxtil. Como a filosofia de inovação da empresa dialoga com esse setor produtivo na América Latina?
Keith Kratzberg: A essência da Epson é ser uma empresa guiada pela engenharia e pelo R&D (Pesquisa e Desenvolvimento), sempre focada no desenvolvimento de tecnologias compactas, precisas e que poupam energia. Percebemos que o Brasil possui um ecossistema têxtil dinâmico e flexível. Por isso, trouxemos equipamentos industriais e de sublimação que alteraram a economia do setor: antes, para estampar tecido, era necessário um alto custo inicial em fábricas gigantescas. Hoje, nossa tecnologia permite produzir desde uma única peça com design exclusivo até operar 24 horas por dia em larga escala. Isso empoderou milhares de empreendedores locais, permitindo que pequenas lojas de confecção ganhassem a capacidade produtiva e a flexibilidade de grandes fábricas.

Publicidade
TAGS:
Economia
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).