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Os próximos passos da negociação sobre o tarifaço após retomada de diálogo entre Brasil e EUA

Governos concordam em manter reuniões técnicas e preparar novo encontro em nível ministerial para discutir as tarifas impostas por Washington

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 16h27 | Atualizado em 31 ago 2026, 16h38
Lula e Donald Trump
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente dos EUA, Donald Trump (EVARISTO SA/AFP e Kevin Dietsch/Getty/VEJA)
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Os próximos passos da negociação sobre o tarifaço após retomada de diálogo entre Brasil e EUA Priorizar nos meus resultados Google

Brasil e Estados Unidos retomaram nesta segunda-feira, 31, o diálogo sobre as relações comerciais entre os dois países. Em reunião virtual, os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores (MRE), e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), conversaram com o representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, para avançar nas negociações sobre as novas tarifas impostas por Washington aos produtos brasileiros.

Segundo nota conjunta do MRE e do MDIC, o governo brasileiro reafirmou que está “aberto ao diálogo com as autoridades norte-americanas”, em linha com os “históricos laços de amizade e de comércio mutuamente benéfico que marcam as relações entre os dois países”.

Ao mesmo tempo, os ministros reiteraram a discordância do Brasil em relação às medidas adotadas pelos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, as tarifas “não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio”. O governo brasileiro também diz que as justificativas apresentadas por Washington nas investigações realizadas com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA “não correspondem às efetivas práticas brasileiras”.

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As duas partes concordaram em voltar a se reunir em nível ministerial, em data ainda não definida, para revisar o andamento das tratativas bilaterais. Antes disso, serão realizadas reuniões técnicas nas próximas semanas. Os próximos encontros poderão ocorrer de forma virtual ou presencial.

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Ao final da nota, o governo brasileiro afirma que “seguirá perseguindo um acordo equilibrado e mutuamente benéfico com os EUA”, tendo como bases o respeito ao diálogo e a soberania nacional.

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A retomada das negociações ocorre depois de uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que abriu caminho para a reativação do canal de diálogo comercial entre os dois países. As discussões têm como foco as novas tarifas americanas aplicadas a produtos brasileiros e as exceções concedidas por Washington.

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