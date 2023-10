Brasil abre 220 mil vagas de trabalho, acima das expectativas de mercado

O Brasil abriu 220,8 mil vagas de trabalho formal em agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira, 2, pelo Ministério do Trabalho. O resultado, que considera admissões e de desligamentos no mês, surpreendeu o mercado, que esperava criação de 173 mil novas vagas. “Isso mostra robustez do mercado de trabalho e indica crescimento próximo de 3% do PIB ao fim do ano”, diz Marcela Rocha, economista-chefe da gestora Principal Claritas.

O resultado foi puxado pelos setores de serviços (114 mil), agropecuária (5 mil), indústria (31 mil), construção (28 mil) e comércio e reparação de veículos (41 mil). Este é o segundo melhor mês de contratação no ano, atrás apenas de fevereiro, com 250,3 mil novas vagas. No acumulado do ano, foi registada a abertura de 1,3 milhão de vagas. “O mercado de trabalho robusto mostra que a desaceleração da economia é lenta e gradual e aponta para boas perspectivas da atividade no fim do ano.”, completa a economista.

Para o restante do ano, as perspectivas seguem positivas. A partir de agosto, aumenta o número de contratações temporárias visando as festas de fim de ano, como Dia das Crianças, Black Friday e Natal.

O salário médio de admissão de novos empregados com carteira assinada foi de 2 037 reais em agosto. Em julho, estava em 2 036 reais.

